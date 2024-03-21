Anthony Ginting Angkat Bicara soal Insiden Fault Lawan Viktor Axelsen di All England 2024

JAKARTA - Anthony Sinisuka Ginting menjawab persoalan poin kontroversi yang didapat saat menghadapi Viktor Axelsen di babak perempatfinal All England 2024. Hingga saat ini, ia tidak mengetahui keabsahan dari poin tersebut.

Ginting yang berhasil meraih posisi runner-up di All England 2024 sempat membuat kejutan dalam perjalanannya di ajang tersebut. Pada babak perempatfinal, ia menyingkirkan peringkat satu dunia, Axelsen, dengan skor 8-21, 21-18, dan 21-19.

Namun, di balik kemenangan itu, ada momen kontroversial pada saat gim ketiga berlangsung. Kala itu, terjadi di kedudukan 18-18, dan Ginting mendapat poin untuk unggul 19-18 lewat sambaran bola tanggung di depan net.

Akan tetapi, pukulan sambaran tersebut dianggap Axelsen sebuah pelanggaran. Sebab, ia menilai raket Ginting telah melewati atau menyentuh net. Alhasil pemain asal Denmark itu pun geram dan sempat melakukan protes terhadap wasit.

Meski begitu, wasit tetap pada keputusannya pukulan tersebut sah dan memberikan poin kepada Ginting. Setelah laga, Axelsen pun masih kurang puas dengan keputusan tersebut hingga meminta sang lawan untuk memeriksanya bersama-sama.

"Enggak tahu, fault apa enggak, enggak tahu saya juga," kata Ginting saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (21/3/2024).