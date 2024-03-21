Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Syoknya Ayah Pebulutangkis Prancis Christo Popov saat Anaknya Dibikin Kewalahan Anthony Ginting di All England 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |13:47 WIB
Momen Syoknya Ayah Pebulutangkis Prancis Christo Popov saat Anaknya Dibikin Kewalahan Anthony Ginting di All England 2024
Christo Popov menyalami Anthony Ginting usai pertandingan (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN syoknya ayah pebulutangkis Prancis Christo Popov saat anaknya dibikin kewalahan Anthony Ginting di All England 2024 akan diulas Okezone. Sebab, hal itu menjadi sorotan tersendiri.

Anthony Sinisuka Ginting harus menghadapi wakil-wakil kuat seperti Viktor Axelsen dan kuda hitam Christo Popov. Menariknya, menghadapi dua wakil asal Eropa, ia harus berjibaku dan harus mengeluarkan skill tipuan terbaiknya.

Anthony Sinisuka Ginting

Contohnya saat menghadapi Popov di babak semifinal. Di laga itu, Ginting dibuat kewalahan di game pertama. Bahkan, ia berkali-kali tertinggal dari tunggal putra asal Perancis itu. Parahnya lagi, lawan sempat melakukan selebrasi setelah memastikan merebut game pertama.

Namun alih-alih terpancing dan hilang fokus, aksi selebrasi Popov justru membakar semangat Ginting. Hasilnya, tunggal putra kelahiran Cimahi, Jawa Barat itu menggila di game kedua.

Ginting langsung tancap gas di game kedua dengan mengeluarkan banyak skill tipuan yang menjadi ciri khas kekuatannya. Hasilnya, tipuan-tipuan yang diberikan sukses mempermainkan Popov berkali-kali.

Salah satunya terjadi di game kedua saat Ginting melakukan sebuah tipuan di depan net. Bergerak seperti akan mengangkat shuttlecock, ia justru merubahnya menjadi sebuah netting.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement