Momen Syoknya Ayah Pebulutangkis Prancis Christo Popov saat Anaknya Dibikin Kewalahan Anthony Ginting di All England 2024

MOMEN syoknya ayah pebulutangkis Prancis Christo Popov saat anaknya dibikin kewalahan Anthony Ginting di All England 2024 akan diulas Okezone. Sebab, hal itu menjadi sorotan tersendiri.

Anthony Sinisuka Ginting harus menghadapi wakil-wakil kuat seperti Viktor Axelsen dan kuda hitam Christo Popov. Menariknya, menghadapi dua wakil asal Eropa, ia harus berjibaku dan harus mengeluarkan skill tipuan terbaiknya.

Contohnya saat menghadapi Popov di babak semifinal. Di laga itu, Ginting dibuat kewalahan di game pertama. Bahkan, ia berkali-kali tertinggal dari tunggal putra asal Perancis itu. Parahnya lagi, lawan sempat melakukan selebrasi setelah memastikan merebut game pertama.

Namun alih-alih terpancing dan hilang fokus, aksi selebrasi Popov justru membakar semangat Ginting. Hasilnya, tunggal putra kelahiran Cimahi, Jawa Barat itu menggila di game kedua.

Ginting langsung tancap gas di game kedua dengan mengeluarkan banyak skill tipuan yang menjadi ciri khas kekuatannya. Hasilnya, tipuan-tipuan yang diberikan sukses mempermainkan Popov berkali-kali.

Salah satunya terjadi di game kedua saat Ginting melakukan sebuah tipuan di depan net. Bergerak seperti akan mengangkat shuttlecock, ia justru merubahnya menjadi sebuah netting.