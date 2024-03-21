Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Pelita Jaya Tak Alami Banyak Kendala Jelang Kualifikasi Basketball Champions League

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |07:29 WIB
Pelita Jaya Tak Alami Banyak Kendala Jelang Kualifikasi Basketball Champions League
Pelita Jaya menjadi salah satu wakil Indonesia di Kualifikasi Basketball Champions League (Foto: Rio Eristiawan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Pelita Jaya, Andiko Ardi Purnomo mengklaim timnya tak memiliki banyak kendala untuk tampil di Kualifikasi Basketball Champions League (BCL). Menurutnya Pelita Jaya hanya membutuhkan penyesuaian dengan pemain baru dan strategi untuk bisa menampilkan performa apik di BCL dan Indonesia Basketball League (IBL).

Pelita Jaya dan Prawira Harum Bandung menjadi wakil Indonesia di ajang Kualifikasi Basketball Champions League yang berlangsung di Ulaanbaatar pada 3-7 April 2024. Keduanya terpilih, setelah tampil di babak final IBL 2023.

Runner-up IBL 2023 itu tergabung di Grup B bersama Hi-Tech Basketball Club (Thailand), Champions Of Mongolia, dan Adroit Club (Singapura). Sementara dua tim teratas di masing-masing grup yang akan melaju ke babak kedua Kualifikasi untuk tampil di Jakarta.

Tampil di BCL, Andiko Ardi Purnomo mengakui semua kontestan mendapatkan kendala yang sama, yakni waktu persiapan singkat. Namun, ia menilai dengan adanya jeda IBL membuat Pelita Jaya bisa mematangkan persiapan dan membuat pemain baru bisa menyesuaikan strategi untuk membantu tim berbicara banyak di BCL dan IBL.

"Sebenarnya semua tim yang ada di invitational ini, semua persiapannya hampir sama dari waktu mepetnya sama. Kebetulan kita disini ada jeda IBL, jadi artinya tim kita udah jadi hanya saja harus diselaraskan dengan pemain baru dan atur (strategi) yang kita inginkan di BCL perform dan IBL perform," kata Andiko Ardi Purnomo kepawa awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (20/3/2024).

Sementara untuk berlaga di BCL, Pelita Jaya mendatangkan dua pemain anyar yakni JaQuori McLaughlin dan Justin Brownlee. Andiko Ardi Purnomo menjelaskan kedatangan dua pemain asing tersebut diharapkan bisa menjadi tambahan tenaga untuk Pelita Jaya bersaing dengan kontestan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/36/3185122/rcti_juara_turnamen_basket_mnc_sport_competition_2025-BqRk_large.jpg
Kunci Sukses RCTI Pertahankan Gelar Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185097/rcti_juara_basket_mnc_sports_competition_2025-syX0_large.jpg
Kalahkan MNC Digital Entertainment 39-22, RCTI Sukses Pertahankan Gelar Juara Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185053/budisatrio_djiwandono_lantik_serentak_9_dpd_perbasi-DYEe_large.jpg
Konsolidasi Organisasi, Budisatrio Djiwandono Lantik Serentak 9 DPD PERBASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3184907/rcti_pasang_target_juara_di_mnc_sports_competition_2025-sZBL_large.jpg
Amankan Tiket Final, RCTI Pasang Target Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184886/mnc_digital_entertainment-76Xt_large.jpg
Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636/tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement