HOME SPORTS BASKET

Hasil IBL 2024 Hari Ini: Kompak, Pelita Jaya dan Satria Muda Sama-Sama Sabet Kemenangan!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |23:47 WIB
Hasil IBL 2024 Hari Ini: Kompak, Pelita Jaya dan Satria Muda Sama-Sama Sabet Kemenangan!
Satria Muda kala berlaga di IBL 2024. (Foto: IBL)
A
A
A

HASIL IBL 2024 akan diulas dalam artikel ini. Total, ada empat pertandingan musim reguler Indonesian Basketball League (IBL) 2024 yang berlangsung hari ini. Pelita Jaya dan Satria Muda pun meraih hasil yang sama.

Ya, ajang IBL 2024 telah berlangsung hari ini, Sabtu (13/1/2024). Hasilnya, Satria Muda dan Pelita Jaya kompak meraih kemenangan.

Pelita Jaya

Bali United membuka IBL 2024 dengan kemenangan atas Amartha Hangtuah Jakarta di GOR Purna Krida, Kuta, Bali, Sabtu (13/1/2024) sore WIB. Bermain di depan penggemarnya sendiri, Bali United sukses mendapat keunggulan 46-37 atas Amartha Hangtuah Jakarta di dua kuarter awal.

Sementara itu, di dua kuarter selanjutnya, Bali United justru tampil dengan tempo lambat. Hal ini membuat Amartha Hangtuah Jakarta memiliki harapan untuk membalikan keadaan.

Namun, Bali United mampu menutup laga dengan kemenangan. Laga berakhir dengan skor 84-72 untuk kekalahan Amartha Hangtuah Jakarta.

Meski membuat double-double dengan 20 poin dan 11 rebound dalam 25 menit penampilan, Nicholas David Jordan Faust gagal membawa Amartha Hangtuah Jakarta terhindar dari kekalahan. Sementara itu, Kierell Ar'darius Green menjadi bintang kemenangan Bali United usai membuat double-double dengan 16 angka dan 21 rebound dari 30 menit penampilan.

Kemudian, Pacific Caesar Surabaya gagal mengalahkan Rajawali Medan di Gor Pacific Caesar Surabaya, Jawa Timur. Pacific Caesar Surabaya harus tertinggal 35-39 dari tim tamu, meski tampil di hadapan penggemarnya sendiri.

Meski mampu bangkit di dua kuarter berikutnya, Pacific Caesar Surabaya masih gagal untuk membalikkan keadaan. Hasilnya, Pacific Caesar Surabaya harus menelan kekalahan 79-85 dari Rajawali Meda yang merupakan tim pendatang di IBL 2024.

Dalam laga ini, Quintin Dove menjadi aktor kemenangan Rajawali Medan usai memasukkan 35 poin dari 32 menit bermain. Sedangkan Jaylyn Maurice Richardson, dia menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Pacific Caesar Surabaya usai membuat 20 angka dari 31 menit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
