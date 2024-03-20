4 Pebulutangkis Ganda Putra Juara All England Back to Back, Nomor 1 Fajar Alfian/Rian Ardianto

ADA 4 pebulutangkis ganda putra juara All England back to back yang menarik untuk diketahui. Sebab menjuarai turnamen super 1000 itu secara dua tahun beruntun bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dan hebatnya ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mampu melakukannya.

Seperti yang diketahui, All England merupakan turnamen bulu tangkis tertua di dunia. Tak heran memenangkan All England menjadi salah satu impian dari para atlet bulu tangkis.

Dari lima sektor, ganda putra menjadi salah satu nomor yang kerap menyajikan persaingan menarik di All England. Saking sengitnya, hanya ada empat pebulutangkis ganda putra yang pernah menjuarai All England back-to-back di Open Era alias sejak 1990. Penasaran siapa saja?

Berikut 4 Pebulutangkis Ganda Putra Juara All England Back to Back:

4. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (2017-2018)





Era 2017 dan 2018 bisa dikatakan menjadi salah momen kejayaan dari pasangan ganda putra Indonesia, Marcus/Kevin. Tak heran jika pasangan yang akrab sapa Minions itu mampu menjuarai All England 2017 dan tahun selanjutnya, yakni 2018.

Sayangnya, kini pasangan tersebut telah berpisah. Marcus yang kerap dibekap cedera pada akhirnya memutuskan pensiun di 2024 ini. Sementara Kevin masih dicoba-coba dengan partner baru.

3. Ricky Subagja/Rexy Mainaky (1995-1996)





Ricky/Rexy merupakan salah satu pasangan ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Mereka berjaya di era 1990-an, sehingga tak heran jika pada All England 1995 dan 1996, Ricky/Rexy mampu memenangkan turnamen tersebut.

Pada gelar pertamanya di All England 1995, Ricky/Rexy menang atas rekan senegara, Antonius Budi Ariantho/Denny Kantoni. Sementara gelar kedua direbut Ricky/Rexy dengan menumbangkan wakil Malaysia, Cheah Soon Kit/Yap Kim Hock.