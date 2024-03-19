Kisah Haru Jonatan Christie, Sang Juara All England 2024 yang Sukses Raih Semua Gelar Bergengsi Super Series

KISAH haru Jonatan Christie menarik untuk diulas. Pasalnya, sang juara All England 2024 ini kini telah sukses meraih semua gelar bergengsi Super Series BWF.

Seperti diketahui, pebulutangkis tunggal putra kebanggaan Indonesia, Jonatan Christie, sukses menjuarai ajang All England 2024. Pebulutangkis berusia 26 tahun memastikan diri meraih juara setelah mengalahkan kompatriotnya sendiri, yakni Anthony Sinisuka Ginting, di babak final dalam dua gim langsung, 21-15 dan 21-14.

Ini menjadi pertama kalinya tunggal putra Indonesia melaju ke final All England sejak 2002. Laga Jojo -sapaan Jonatan Christie- vs Anthony Ginting juga membuat terciptanya all Indonesian finals sekaligus gelar pertama tunggal putra Indonesia sejak terakhir kali terjadi pada 1994.

Sebagai juara All England 2024, Jonatan Christie mengaku sangat senang. Terlebih, ini menjadi gelar Super Series 1000 pertama yang diraihnya.

“Puji Tuhan, sangat bersyukur atas yang Tuhan berikan terutama di minggu ini. Tidak pernah menyangka untuk bisa jadi juara di All England. Ini juga gelar Super 1000 pertama saya. Pasti sangat-sangat berharga,” kata Jonatan, dilansir dari laman resmi PBSI, Selasa (19/03/2024).

Selain menjadi gelar pertamanya untuk turnamen level Super Series 1000, menjadi juara All England juga membuat Jojo melengkapi gelarnya di semua level BWF Super Series. Jadi, dia sudah meraih gelar juara, mulai dari Super 300 hingga 1000.

Tercatat, Jonatan pertama kali meraih gelar juara di turnamen level super 300, yakni di ajang New Zealand Open 2019 dan juga Swiss Open 2019. Sempat puasa gelar dan bertabrakan dengan pandemi, Jonatan kembali meraih juara Swiss Open pada edisi 2022.