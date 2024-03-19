Prediksi Ranking BWF Kelar All England 2024: Jonatan Christie Melesat Drastis, Fajar Alfian/Rian Ardianto Tertahan

PREDIKSI ranking BWF kelar All England 2024 menarik diulas. Sebab, sejumlah wakil Indonesia sukses meraih gelar juara sehingga bisa mempengaruhi posisi di ranking BWF. Seperti Jonatan Christie, peringkatnya diprediksi bakal melesat drastis di ranking BWF.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 1000, yakni All England 2024, sudah rampung digelar pada akhir pekan lalu. Hasil manis mampu diraih Indonesia di ajang itu dengan memboyong dua gelar juara!

Gelar pertama didapat lewat aksi Jonatan Christie. Dia sukses memenangkan duel all Indonesian final melawan Anthony Sinisuka Ginting dengan skor 21-15 dan 21-14.

Kemudian, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, mengikuti jejak manis Jojo -sapaan akrab Jonatan. Mereka berhasil mempertahankan gelar juara di All England 2024 usai mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) di final dengan skor 21-16 dan 21-16.

Raihan manis di All England 2024 membuat posisi sejumlah wakil Indonesia berhasil naik peringkat di ranking BWF. Salah satunya dialami Jonatan Christie. Dilansir dari akun Instagram @Badmintontalk, Selasa (19/3/2024), dia diprediksi naik 4 posisi di ranking BWF sehingga akan menempati urutan keempat usai juara All England 2024. Jojo mengoleksi 81.531 poin.

Sementara sang runner-up tunggal putra All England 2024, Anthony Sinisuka Ginting, dia juga akan naik dua peringkat ke urutan dua dengan 90.984 poin. Dengan begitu, Ginting akan kembali membayangi sang raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen, yang masih kukuh di puncak dengan 98.715 poin.

Beralih ke tunggal putri, pemain andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, diprediksi akan turun satu peringkat ke urutan delapan. Di pentas All England 2024 sendiri, laju Gregoria terhenti di babak perempatfinal.

Posisi teratas di sektor tunggal putri sendiri diprediksi masih akan dihuni oleh An Se-young (Korea Selatan). Dia total akan mengoleksi 112.314 poin.

Lanjut ke sektor ganda putra, raihan manis Fajar/Rian membuat mereka bisa menambah perolehan poinnya menjadi total 80.329. Tetapi sayang, poin itu tak bisa membawa Fajar/Rian memperbaiki posisi. Mereka diprediksi masih akan tertahan di urutan ketujuh.

Lantas, bagaimana dengan wakil lain di sektor ganda putra? Terdekat dari posisi Fajar/Rian, ada Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri yang menempati urutan kesembilan. Mereka total mengoleksi 72.829 poin. Bagas/Fikri sendiri melaju hingga babak perempatfinal di All England 2024.

Kemudian, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang tersisih di babak pertama All England 2024 berhasil memperbaiki posisi di ranking BWF. Mereka diprediksi naik satu peringkat ke urutan 13 dengan perolehan 63.395 poin.

Begitu juga dengan pasangan senior Indonesia di sektor ganda putra, yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Mereka juga akan naik satu posisi ke urutan 15.