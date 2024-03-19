Hitung-hitungan Peluang Wakil Indonesia Lolos Olimpiade Paris 2024: 5 Pebulu Tangkis Dipastikan Tembus, Masih Bisa Tambah 2 Wakil!

HITUNG-hitungan peluang wakil Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Secara sistematis, 5 pebulu tangkis Indonesia dipastikan bisa tembus Olimpiade Paris 2024. Bahkan, Indonesia masih bisa menambah 2 wakilnya.

Ya, Indonesia telah memastikan lima wakil lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kelima wakil itu terdiri dari dua tunggal putra, satu tunggal putri, satu ganda putra, dan satu ganda putri.

Hal itu pun diperkuat oleh pernyataan Yuni Kartika selaku Public Relation Tim Ad Hoc Olimpiade Paris PBSI. Secara matematis, Indonesia saat ini sudah memastikan lima wakil.

Kelima wakil tersebut adalah Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting dari sektor tunggal putra, Gregoria Mariska Tunjung di tunggal putri, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dari ganda putra, serta Siti Fadia Silva Ramadhanti/Apriyani Rahayu di ganda putri.

Meski sudah dipastikan lolos, kelima wakil ini masih akan tetap berjuang di beberapa turnamen jelang penutupan kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Salah satunya mentas di Swiss Open dan Kejuaraan Bulu Tangkis Asia.

"Jonatan, Ginting, dan Fajar/Rian mengakhiri tur Eropa dan akan langsung fokus ke Kejuaraan Asia bulan April mendatang," ucap Yuni dalam keterangan pers PBSI, Senin 18 Maret 2024.

"Untuk Gregoria dan Apri/Fadia, secara hitung-hitungan sudah lolos, tapi mereka akan berlanjut ke Swiss Open untuk terus menghidupkan hawa pertandingan," lanjutnya.