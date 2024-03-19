Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hitung-hitungan Peluang Wakil Indonesia Lolos Olimpiade Paris 2024: 5 Pebulu Tangkis Dipastikan Tembus, Masih Bisa Tambah 2 Wakil!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |07:00 WIB
Hitung-hitungan Peluang Wakil Indonesia Lolos Olimpiade Paris 2024: 5 Pebulu Tangkis Dipastikan Tembus, Masih Bisa Tambah 2 Wakil!
Para pebulu tangkis Indonesia. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan peluang wakil Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Secara sistematis, 5 pebulu tangkis Indonesia dipastikan bisa tembus Olimpiade Paris 2024. Bahkan, Indonesia masih bisa menambah 2 wakilnya.

Ya, Indonesia telah memastikan lima wakil lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kelima wakil itu terdiri dari dua tunggal putra, satu tunggal putri, satu ganda putra, dan satu ganda putri.

Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting

Hal itu pun diperkuat oleh pernyataan Yuni Kartika selaku Public Relation Tim Ad Hoc Olimpiade Paris PBSI. Secara matematis, Indonesia saat ini sudah memastikan lima wakil.

Kelima wakil tersebut adalah Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting dari sektor tunggal putra, Gregoria Mariska Tunjung di tunggal putri, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dari ganda putra, serta Siti Fadia Silva Ramadhanti/Apriyani Rahayu di ganda putri.

Meski sudah dipastikan lolos, kelima wakil ini masih akan tetap berjuang di beberapa turnamen jelang penutupan kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Salah satunya mentas di Swiss Open dan Kejuaraan Bulu Tangkis Asia.

"Jonatan, Ginting, dan Fajar/Rian mengakhiri tur Eropa dan akan langsung fokus ke Kejuaraan Asia bulan April mendatang," ucap Yuni dalam keterangan pers PBSI, Senin 18 Maret 2024.

"Untuk Gregoria dan Apri/Fadia, secara hitung-hitungan sudah lolos, tapi mereka akan berlanjut ke Swiss Open untuk terus menghidupkan hawa pertandingan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement