Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lirik Chiharu Shida Jelang Final All England 2024, Jonatan Christie Disebut Disuruh Tidur di Luar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |11:03 WIB
Lirik Chiharu Shida Jelang Final All England 2024, Jonatan Christie Disebut Disuruh Tidur di Luar!
Jonatan Christie sempat lirik Chiharu Shida sebelum final All England 2024. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

LIRIK Chiharu Shida jelang final All England 2024, Jonatan Christie diyakini netizen bakal disuruh tidur di luar oleh sang istri, Shania Junianatha (Shanju). Sekadar diketahui, semalam Jonatan Christie tampil di final All England 2024 menghadapi rekan sekompatriotnya, Anthony Ginting.

Bermain di match ketiga, Jonatan Christie dan Anthony Ginting sempat pemanasan. Ketika sedang pemanasan di lapangan latihan, di pinggir lapangan terdapat ganda putri asal Jepang, Chiharu Shida dan Nami Matsuyama.

Momen Chiharu Shida dan Nami Matsuyama Wefie kelar final All England 2024. (Foto: TikTok/@izziexam)

(Momen Chiharu Shida dan Nami Matsuyama Wefie kelar final All England 2024. (Foto: TikTok/@izziexam)

Keduanya kedapatan tengah wefie dengan medali perak All England 2024 yang baru saja mereka raih. Sekadar diketahui, Chiharu Shida dan Nami Matsuyama mentas di final nomor ganda putri All England 2024.

Bersua wakil Korea Selatan Baek Ha-na/Lee So-hee, Chiharu Shida dan Nami Matsuyama kalah 19-21, 21-11 dan 17-21. Seperti yang sudah diutarakan di atas, kelar pertandingan Chiharu Shida dan Nami Matsuyama tidak larut dalam kekecewaan.

Mereka sempat mengabadikan momen memegang medali perak All England 2024 yang didapat. Ketika sedang asyik berfoto, Chiharu Shida diduga dilirik Jonatan Christie. Hal itu diketahui dalam unggahan akun TikTok @izziexam.

Netizen pun bersuara melihat lirikan tajam Jonatan Christie kepada Chiharu Shida yang dikenal sebagai pebulu tangkis cantik. Banyak dari netizen menilai Jonatan Christie akan diminta sang istri tidur di luar kamar karena kelakuan genitnya.

“Ci Shanju = oh kamu gitu, udah mau punya anak juga,” tulis akun @roni seakan-seakan menirukan istri Jonatan Christie, merujuk kepada pasangan ini yang segera memiliki anak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement