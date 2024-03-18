Lirik Chiharu Shida Jelang Final All England 2024, Jonatan Christie Disebut Disuruh Tidur di Luar!

LIRIK Chiharu Shida jelang final All England 2024, Jonatan Christie diyakini netizen bakal disuruh tidur di luar oleh sang istri, Shania Junianatha (Shanju). Sekadar diketahui, semalam Jonatan Christie tampil di final All England 2024 menghadapi rekan sekompatriotnya, Anthony Ginting.

Bermain di match ketiga, Jonatan Christie dan Anthony Ginting sempat pemanasan. Ketika sedang pemanasan di lapangan latihan, di pinggir lapangan terdapat ganda putri asal Jepang, Chiharu Shida dan Nami Matsuyama.

(Momen Chiharu Shida dan Nami Matsuyama Wefie kelar final All England 2024. (Foto: TikTok/@izziexam)

Keduanya kedapatan tengah wefie dengan medali perak All England 2024 yang baru saja mereka raih. Sekadar diketahui, Chiharu Shida dan Nami Matsuyama mentas di final nomor ganda putri All England 2024.

Bersua wakil Korea Selatan Baek Ha-na/Lee So-hee, Chiharu Shida dan Nami Matsuyama kalah 19-21, 21-11 dan 17-21. Seperti yang sudah diutarakan di atas, kelar pertandingan Chiharu Shida dan Nami Matsuyama tidak larut dalam kekecewaan.

Mereka sempat mengabadikan momen memegang medali perak All England 2024 yang didapat. Ketika sedang asyik berfoto, Chiharu Shida diduga dilirik Jonatan Christie. Hal itu diketahui dalam unggahan akun TikTok @izziexam.

Netizen pun bersuara melihat lirikan tajam Jonatan Christie kepada Chiharu Shida yang dikenal sebagai pebulu tangkis cantik. Banyak dari netizen menilai Jonatan Christie akan diminta sang istri tidur di luar kamar karena kelakuan genitnya.

“Ci Shanju = oh kamu gitu, udah mau punya anak juga,” tulis akun @roni seakan-seakan menirukan istri Jonatan Christie, merujuk kepada pasangan ini yang segera memiliki anak.