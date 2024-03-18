Tak Sangka Bisa Juarai All England 2024, Jonatan Christie: Hadiah dari Segala Perjuangan yang Sudah Dilewati

BIRMINGHAM – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mengaku tak percaya bisa menjadikan All England 2024 sebagai gelar super 1000 pertamanya. Ia pun merasa gelar All England 2024 sebagai buah yang ia petik setelah melewati berbagai perjuangan yang tentu tidak mudah.

Seperti diketahui, Jonatan baru saja menyabet gelar juara setelah mengalahkan kompatriotnya, Anthony Sinisuka Ginting di final All England 2024. Jonatan menang dalam dua gim langsung (21-15, 21-14) di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Minggu (17/3/2024) kemarin.

Ini merupakan pertama kalinya Jonatan mendapatkan gelar juara di turnamen bulu tangkis level Super 1000. Jojo pun mengatakan sangat senang bisa mendapatkan gelar pertama setelah jatuh bangun pada tahun ini.

“Puji Tuhan, sangat bersyukur atas yang Tuhan berikan terutama di minggu ini. Tidak pernah menyangka untuk bisa jadi juara di All England. Ini juga gelar Super 1000 pertama saya. Pasti sangat-sangat berharga,” kata Jojo dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (18/3/2024).

Jojo dan Anthony juga berhasil mengulang sejarah 30 tahun lalu, yang mana tercipta dua kandidat juara dari Indonesia di turnamen All England. Kala itu, Hariyanto Arbi berhasil menaklukkan rekan senegaranya, Ardy Wiranata di babak final All England 1994.