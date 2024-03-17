Breaking News: Fajar Alfian/Rian Ardianto Juara All England 2024!

BIRMINGHAM - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil menjuarai All England 2024 Super 1000. Pasangan asal Indonesia itu mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik dengan skor akhir 21-16 dan 21-16 pada laga final All England 2024.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Minggu (17/3/2024) malam WIB, Fajar/Rian bermain sangat gemilang begitu laga dimulai. Serangan-serangan yang mereka lancarkan sangat efektif menembus pertahanan lawan sehingga mereka bisa memimpin 6-1.

Selepas itu, Chia/Soh mencoba untuk keluar dari tekanan dan bisa mendekat di angak 3-6 dan 4-7. Namun, sang duet Tim Merah-Putih mampu menjauh lagi dengan keunggulan 11-6 di interval gim pertama berkat permainan apik yang mereka tampilkan.

Variasi serangan smash-smash keras dan bola-bola mendatar yang diterapkan oleh Fajri -sebutan Fajar/Rian- benar-benar membuat Chia/Soh kewalahan. Alhasil, mereka bisa memperlebar jarak menjadi 16-9.

Namun, memasuki poin-poin kritis pasangan ranking tujuh dunia itu melakukan beberapa kesalahan yang memberikan angin segar bagi Chia/Soh untuk berkembang. Sang lawan pun bisa memangkas ketertinggalan mereka menjadi 12-18 dan kemudian 16-20. Beruntung, mereka mampu mendapatkan satu poin terakhir untuk mengamankan gim pertama dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Fajar/Rian unggul 4-2 lebih dulu. Namun, sang lawan dengan cepat bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4.