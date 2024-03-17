Juara All England 2024, Jonatan Christie Tak Percaya Bisa Ulangi Sejarah dan Wujudkan Mimpi

BIRMINGHAM - Jonatan Christie mengaku tak percaya bisa menjadi juara sekaligus mengulangi sejarah di All England 2024. Menurutnya, momen ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.

Jonatan juara All England 2024 setelah memenangkan laga All Indonesian Final kontra Anthony Sinisuka Ginting. Dalam pertandingan yang digelar di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Minggu (17/3/2024) malam WIB itu, ia menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-14 dalam waktu 55 menit.

Dengan hasil tersebut, Jojo berhasil meraih titel pertamanya di All England. Bahkan, ini juga menjadi gelar perdananya di level turnamen BWF Super 1000.

Sebelumnya, Jonatan dan Ginting juga telah mengukir sejarah dengan menghadirkan laga All Indonesian Final pertama di All England sejak 30 tahun. Kini, pemain berusia 26 tahun itu mengulangi pencapaian Hariyanto Arbi yang menjadi tunggal putra terakhir Tanah Air yang juara pada 1994.

Dalam wawancara pasca laga di tengah lapangan pertandingan, Jonatan mengaku sangat senang bisa menjadi juara All England 2024. Saking senangnya, ia menilai momen ini seperti mimpi yang jadi kenyataan.

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena tanpa-Nya saya tidak bisa menjadi juara di sini. Ini seperti mimpi menjadi kenyataan. Kami berhasil membuat All Indonesian Final, kami membuat sejarah lagi, dan saya sangat senang,” kata Jonatan.