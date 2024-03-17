Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sejarah 30 Tahun Berulang! Anthony Ginting dan Jonatan Christie Ciptakan All Indonesian Final di England Open 2024, Saksikan Perjuangannya Sore Ini, Live Eksklusif di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |13:08 WIB
Sejarah 30 Tahun Berulang! Anthony Ginting dan Jonatan Christie Ciptakan All Indonesian Final di England Open 2024, Saksikan Perjuangannya Sore Ini, Live Eksklusif di iNews
Saksikan All England 2024 di iNews. (Foto: iNews)
SETELAH 30 tahun penantian, sejarah manis kembali tercipta. Indonesia berhasil menciptakan all Indonesian final di sektor tunggal putra All England 2024 lewat aksi Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.

Ya, Indonesia berhasil meloloskan tiga wakil merah putih melaju ke partai puncak BWF Super 1000, yakni All England 2024. Ketiga wakil itu adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

All England 2024

Indonesia terakhir kali meraih juara All England di sektor tunggal putra, yakni pada 1994. Gelar itu dipersembahkan oleh Hariyanto Arbi yang berhasil mengalahkan wakil Indonesia lainnya di final All England 1994, yaitu Ardy Wiranata.

Tentunya, kemenangan kali ini bak oase di tengah lesunya bulutangkis Indonesia. Merah putih kompak memberi pencapaian luar biasa di semifinal All England Open 2024.

Halaman:
1 2
