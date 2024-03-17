Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Final All England 2024: Bersama Jepang, Indonesia Jadi Negara dengan Wakil Terbanyak!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |11:01 WIB
Final All England 2024: Bersama Jepang, Indonesia Jadi Negara dengan Wakil Terbanyak!
Anthony Sinisuka Ginting dan Fajar Alfian. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

CATATAN manis diukir Indonesia dan Jepang di pentas All England 2024. Dua negara ini menjadi negara dengan wakil terbanyak di final All England 2024. Pasalnya, Indonesia dan Jepang memiliki tiga wakil di partai puncak.

Ajang All England 2024 kini sudah mencapai partai puncak. Laga final akan digelar di Arena Utilita, Birmingham, Inggris, Minggu (17/3/2024) mulai pukul 17.00 WIB.

Jonatan Christie

Indonesia dan Jepang pun menjadi dua negara yang memiliki wakil terbanyak di babak final All England 2024. Pasalnya, kedua negara tersebut mengirimkan tiga wakil untuk memperebutkan gelar juara All England tahun ini.

Indonesia sendiri sudah memastikan diri meraih 1 gelar juara. Sebab, ada dua wakil dari sektor tunggal putra yang berhasil lolos ke babak final All England 2024. Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting yang menjadi unggulan keenam dan Jonatan Christie.

Selain itu, ada ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang juga berhasil lolos ke final. Mereka tentu akan mencoba untuk mempertahankan gelar juaranya di pentas All England. Pada babak final, Fajar/Rian akan bertemu dengan unggulan kelima Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Sementara itu. Jepang memiliki kesempatan untuk mendapatkan gelar juara di nomor ganda putri. Chiharu Shida/Nami Matsuyama akan berhadapan dengan unggulan kedua Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee.

Kemudian, mereka punya juga wakil di sektor tunggal putri. Unggulan keempat tunggal putri Jepang, Akane Yamaguchi, akan menghadapi unggulan kelima Spanyol, Carolina Marin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement