Final All England 2024: Bersama Jepang, Indonesia Jadi Negara dengan Wakil Terbanyak!

CATATAN manis diukir Indonesia dan Jepang di pentas All England 2024. Dua negara ini menjadi negara dengan wakil terbanyak di final All England 2024. Pasalnya, Indonesia dan Jepang memiliki tiga wakil di partai puncak.

Ajang All England 2024 kini sudah mencapai partai puncak. Laga final akan digelar di Arena Utilita, Birmingham, Inggris, Minggu (17/3/2024) mulai pukul 17.00 WIB.

Indonesia dan Jepang pun menjadi dua negara yang memiliki wakil terbanyak di babak final All England 2024. Pasalnya, kedua negara tersebut mengirimkan tiga wakil untuk memperebutkan gelar juara All England tahun ini.

Indonesia sendiri sudah memastikan diri meraih 1 gelar juara. Sebab, ada dua wakil dari sektor tunggal putra yang berhasil lolos ke babak final All England 2024. Mereka adalah Anthony Sinisuka Ginting yang menjadi unggulan keenam dan Jonatan Christie.

Selain itu, ada ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang juga berhasil lolos ke final. Mereka tentu akan mencoba untuk mempertahankan gelar juaranya di pentas All England. Pada babak final, Fajar/Rian akan bertemu dengan unggulan kelima Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Sementara itu. Jepang memiliki kesempatan untuk mendapatkan gelar juara di nomor ganda putri. Chiharu Shida/Nami Matsuyama akan berhadapan dengan unggulan kedua Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee.

Kemudian, mereka punya juga wakil di sektor tunggal putri. Unggulan keempat tunggal putri Jepang, Akane Yamaguchi, akan menghadapi unggulan kelima Spanyol, Carolina Marin.