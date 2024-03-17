Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kunci Sukses Anthony Ginting Singkirkan Christo Popov di Semifinal All England 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |09:44 WIB
Kunci Sukses Anthony Ginting Singkirkan Christo Popov di Semifinal All England 2024
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, membeberkan kunci suksesnya menyingkirkan wakil Prancis, Christo Popov, di semifinal All England 2024. Menurutnya, menjaga fokus menjadi kunci keberhasilannya melaju ke babak final All England 2024.

Anthony Ginting sukses mengalahkan wakil Prancis, Christo Popov, di babak semifinal All England 2024 yang berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Sabtu 16 Maret 2024 malam WIB. Unggulan kelima asal Indonesia itu menang dengan skor 19-21, 21-5, dan 21-11.

Anthony Sinisuka Ginting

Anthony Ginting pun mengaku bersyukur dan senang bisa melaju ke babak final All England 2024, setelah mampu mengatasi masalah yang ada selama pertandingan babak semifinal. Ia menilai menjaga fokus menjadi kunci keberhasilannya untuk bisa mengalahkan Christo Popov.

"Bersyukur dan senang hari ini, bukan hanya karena menangnya, tapi bisa mengatur semuanya dengan baik di lapangan. Bisa jaga fokusnya dengan baik dari awal pertandingan sampai selesai, itu penting juga,” ujar Anthony Ginting dalam keterangan PBSI, Minggu (17/3/2024).

“Karena kalau bisa bermain dengan baik dan bisa menuntaskan segala permasalahan, kemungkinan berhasil lebih besar," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement