Kunci Sukses Anthony Ginting Singkirkan Christo Popov di Semifinal All England 2024

BIRMINGHAM – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, membeberkan kunci suksesnya menyingkirkan wakil Prancis, Christo Popov, di semifinal All England 2024. Menurutnya, menjaga fokus menjadi kunci keberhasilannya melaju ke babak final All England 2024.

Anthony Ginting sukses mengalahkan wakil Prancis, Christo Popov, di babak semifinal All England 2024 yang berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Sabtu 16 Maret 2024 malam WIB. Unggulan kelima asal Indonesia itu menang dengan skor 19-21, 21-5, dan 21-11.

Anthony Ginting pun mengaku bersyukur dan senang bisa melaju ke babak final All England 2024, setelah mampu mengatasi masalah yang ada selama pertandingan babak semifinal. Ia menilai menjaga fokus menjadi kunci keberhasilannya untuk bisa mengalahkan Christo Popov.

"Bersyukur dan senang hari ini, bukan hanya karena menangnya, tapi bisa mengatur semuanya dengan baik di lapangan. Bisa jaga fokusnya dengan baik dari awal pertandingan sampai selesai, itu penting juga,” ujar Anthony Ginting dalam keterangan PBSI, Minggu (17/3/2024).

“Karena kalau bisa bermain dengan baik dan bisa menuntaskan segala permasalahan, kemungkinan berhasil lebih besar," lanjutnya.