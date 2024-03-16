Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Mau Terlena Usai Pulangkan Viktor Axelsen, Anthony Ginting Fokus Hadapi Semifinal All England 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |16:27 WIB
Tak Mau Terlena Usai Pulangkan Viktor Axelsen, Anthony Ginting Fokus Hadapi Semifinal All England 2024
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
BIRMINGHAM – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting tak mau keberhasilannya memulangkan Viktor Axelsen (Denmark) dari perempatfinal All England 2024 membuat dirinya terlena hingga merasa jemawa. Untuk itu, ia kini tengah menjaga fokus agar dapat maksimal saat di semifinal nanti.

Ya, Anthony Ginting sukses mengunci kemenangan atas Viktor Axelsen di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Jumat (15/3/2024) waktu setempat. Kemenangan itu diraih setelah bertarung dalam tiga gim dengan skor 8-21, 21-18, dan 21-19.

Dengan kemenangan ini, Anthony sukses mengakhiri 11 kekalahan beruntun dari Axelsen. Ini juga merupakan kemenangan kelima bagi Anthony atas Axelsen sejak terakhir kali pada Indonesia Masters 2020.

Setelah mengalahkan Axelsen, Anthony akan bersua dengan wakil Prancis Christo Popov di babak semifinal All England 2024. Pertandingan itu akan berlangsung pada Sabtu (16/3/2024) waktu setempat.

Anthony Sinisuka Ginting

Anthony mengatakan tidak mau besar kepala meskipun baru saja mengalahkan tunggal putra ranking satu dunia. Pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat itu menegaskan sedang fokus untuk persiapan menjelang laga mendatang.

“Besok di semifinal peluang menang akan sama baik saya maupun Christo (Popov),” kata Anthony dilansir dari rilis resmi PBSI, Sabtu (16/3/2024).

