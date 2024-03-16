Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bravo! Anthony Ginting, Jonatan, Fajar/Rian Melaju ke Semifinal All England 2024, Saksikan Aksinya Sore Ini, Live Eksklusif di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |11:46 WIB
Bravo! Anthony Ginting, Jonatan, Fajar/Rian Melaju ke Semifinal All England 2024, Saksikan Aksinya Sore Ini, Live Eksklusif di iNews
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

BABAK perempatfinal turnamen BWF Super 1000, All England 2024, telah rampung digelar. Ada tiga wakil Indonesia yang berhaskl melaju ke babak semifinal, yakni Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Ketiga wakil merah putih akan kembali berlaga, pada Sabtu (16/3/2024) di Utilita Arena Birmingham, Inggris.

Aksi ganas Ginting berhasil menumbangkan juara nomor satu dunia asal Denmark, Viktor Axelsen, dalam waktu 1 jam 9 menit dengan skor 8-21, 21-18, dan 21-19. Kemenangan ini membawa Ginting melaju ke semifinal All England Open 2024 bertemu Christo Popov asal Prancis.

Anthony Sinisuka Ginting

Sementara itu, Jojo -sapaan akrab Jonatan- berhasil meloloskan diri menuju semifinal usai mengalahkan wakil China, Shi Yu Qi, yang mundur di gim kedua. Jonatan sendiri sukses menang pada gim pertama dengan skor 21-12.

Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar/Alfian, menjadi wakil terakhir Indonesia yang lolos ke babak semifinal. Mereka bermain ganas melawan peraih medali emas Olimpiade Tokyo, Lee Yang/Wang Chi-lin dengan skor 21-14, 24-22.

1 2
