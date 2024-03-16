Link Live Streaming Semifinal All England 2024, Klik di Sini!

LINK live streaming semifinal All England 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga semifinal yang digelar di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada Sabtu (16/3/2024) itu akan menyajikan tiga wakil Indonesia, termasuk Anthony Sinisuka Ginting, yang masih berjuang untuk merebut tiket ke final.

Ya, Indonesia masih memiliki tiga wakil lagi di semifinal All England 2024. Anthony Ginting menjadi wakil Indonesia pertama yang beraksi di semifinal turnamen super 1000 tersebut.

Pria yang akrab disapa Ginting itu pun akan melawan tunggal putra asal Prancis, Christo Popov. Di atas kertas keduanya sama kuat.

Sebab dari dua pertemuan, Anthony menang sekali dan sisanya kalah. Jadi, pertemuan di semifinal All England 2024 nanti akan menjadi sangat menarik.

Duel Anthony vs Popov akan tersaji di court 1 dan merupakan match kedua. Karena semifinal All England 2024 sesi pertama dimulai pada pukul 17.00 WIB, maka kemungkinan Anthony akan bermain sekira pukul 18.00 WIB.

Setelah Anthony, Indonesia masih memiliki satu wakil di sektor tunggal putra, yakni Jonatan Christie. Jonatan yang juga main di court 1 dan bermain di match kelima itu akan menantang wakil India, Lakshya Sen.