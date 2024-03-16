Reaksi Bersyukur Anthony Ginting Usai Singkirkan Viktor Axelsen di Perempatfinal All England 2024

REAKSI bersyukur Anthony Sinisuka Ginting usai singkirkan Viktor Axelsen di perempatfinal All England 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu merasa sangat senang dan bersyukur atas kemenangan yang membawanya lolos ke semifinal itu.

Ya, Anthony mengunci kemenangan atas Axelsen di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, pada Jumat 15 Maret 2024 waktu setempat. Tunggal putra ranking lima dunia itu menang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 8-21, 21-18, dan 21-19.

Ini merupakan kelima kalinya Anthony menang atas Axelsen dari 18 pertemuan di semua kompetisi. Sebelum ini, kemenangan Anthony atas Axelsen terakhir kali diraih pada semifinal Indonesia Masters 2020. Saat itu, Anthony berhasil mengunci gelar juara.

Kemenangan di perempatfinal All England 2024 ini tentu terasa manis bagi Anthony. Bagaimana tidak, dia berhasil mengakhiri rentetan hasil negatif ketika bersua dengan Axelsen. Anthony pun merasa bersyukur bisa mendapatkan kemenangan dari si Alien -julukan Viktor Axelsen.

“Pastinya mengucap syukur bisa bermain dengan baik hari ini, memang salah satu pertandingan yang ketat dari awal sampai selesai,” kata Anthony dikutip dari rilis resmi PBSI, Sabtu (16/3/2024).