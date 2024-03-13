Hasil All England 2024: Leo Rolly/Daniel Martin Angkat Koper Dini Usai Dibungkam Wakil Taiwan

HASIL All England 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, harus angkat koper dini dari ajang All England 2024 usai dibungkam oleh wakil Taiwan, Lee Yang/Wang Chi Lin.

Leo/Daniel dikalahkan Lee/Wang di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Rabu (13/3/2024) malam WIB. Ganda putra Indonesia itu kalah dalam pertarungan dua gim dengan skor identik 19-21, dan 19-21.

Jalannya Pertandingan

Leo/Daniel langsung bermain dalam tekanan sejak awal pertandingan di gim pertama. Lee/Wang terpantau memainkan pola agresif untuk mencuri keunggulan lewat pukulan keras dan menyilang.

Namun, Leo/Daniel sempat melawan dengan melancarkan serangan masif. Sayangnya, serangan ganda putra ranking 11 dunia itu sering tidak tepat sasaran. Lee/Wang pun diuntungkan karena mendapat poin.