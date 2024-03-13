Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Satu-satunya Sosok Pebulutangkis yang Hampir Samai Rekor Legenda Indonesia Rudy Hartono dalam Sejarah All England

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |16:08 WIB
Ini Satu-satunya Sosok Pebulutangkis yang Hampir Samai Rekor Legenda Indonesia Rudy Hartono dalam Sejarah All England
Rudy Hartono kala masih aktif menjadi pebulutangkis profesional. (Foto: All England)
A
A
A

INI satu-satunya sosok pebulutangkis yang hampir samai rekor legenda Indonesia, Rudy Hartono, dalam sejarah All England. Pemain yang dimaksud adalah tunggal putra China, yakni Lin Dan.

Ya, legenda bulu tangkis Indonesia, Rudy Hartono, telah menjadi pebulutangkis tersukses di pentas All England. Total, dia total bisa merebut gelar juara All England sebanyak 8 kali.

Rudy Hartono

Bahkan, 7 gelar diraih Rudy Hartono secara beruntun di All England pada 1968 hingga 1974. Sementara itu, satu gelar jaura lainnya didapat Rudy Hartono pada 1976.

Pencapaiannya dalam meraih gelar juara All England harus terhenti pada 1975 karena kalah wakil Denmark, Svend Pri, di babak final. Kala itu, Rudy Hartono yang berstatus juara bertahan kalah di babak final dengan skor 11-15 dan 14-17.

Hingga kini, belum ada pebulutangkis dunia yang bisa mengukir pencapaian semanis Rudy Hartono di pentas All England. Setelah era Rudy Hartono berakhir, hanya ada satu pebulutangkis yang hampir menyamai rekor legenda Indonesia itu.

Ialah Lin Dan. Dia total sudah meraih 6 gelar juara di All England. Selain Rudy Hartono, perolehan Lin Dan masih berada di belakang pemain Denmark, Erland Kops (7 trofi).

Halaman:
1 2
