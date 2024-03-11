Marcus Gideon Merasa Tersanjung Turut Bikin Bulu Tangkis Makin Populer Berkat The Minions

BOGOR - Nama Marcus Fernaldi Gideon tidak bisa dilupakan begitu saja. Tidak hanya soal prestasi, berkat dirinya olahraga bulu tangkis semakin dikenal luas.

Bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus membuat prestasi fenomenal dalam kariernya. Sejumlah gelar berhasil diraih dan menjadi pasangan yang kerap mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.

Kini, The Minions dipastikan berakhir. Hal itu sejalan dengan keputusan Marcus yang menyatakan pensiun pada Sabtu 9 Maret 2024.

Namun, nama The Minions tidak bisa dilupakan begitu saja karena lewat mereka Badminton Lovers di Indonesia semakin banyak. Marcus pun merasa tersanjung atas apresiasi tersebut.

"Terima kasih kemarin juga banyak fans-fans yang komen (di Instagram), seneng banget di-appreciate gitu sama orang nonton badminton gara-gara kami main," ucap Marcus ketika ditemui di Bogor, dikutip pada Senin (11/3/2024).

Salah satu momen yang membuat pencinta bulu tangkis jatuh cinta dengan The Minions adalah ketika mentas di Asian Games 2018. Kala itu, mereka berhasil menggondol medali emas usai melewati pertarungan dramatis melawan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di partai puncak.