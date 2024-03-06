Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Paralimpiade Paris 2024: NPC Indonesia Targetkan Bawa Pulang 2 Medali Emas

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |18:24 WIB
Paralimpiade Paris 2024: NPC Indonesia Targetkan Bawa Pulang 2 Medali Emas
NPC Indonesia targetkan 2 medali emas di ajang Paralimpiade Paris 2024. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
JAKARTA - Komite Nasional Paralimpiade Indonesia (NPC Indonesia) tak mau memberikan para atlet Tanah Air beban yang besar untuk Paralimpiade Paris 2024. Untuk itu, NPC Indonesia hanya menargetkan wakil Tanah Air membawa dua medali emas sebagai target awal di turnamen yang digelar di Prancis tersebut.

Ketua NPC Indonesia, Senny Marbun, mengatakan target ini dipasang agar tidak membebani para atlet. Padahal dia mengisyaratkan, kontingen Indonesia bisa mendapatkan lebih banyak keping emas.

"Target (NPC Indonesia) di Paralimpiade Paris nanti kalau bisa tuhan izinkan kita dapat dua medali emas dulu," kata Senny kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Media Center Kemenpora, Jakarta pada Rabu (6/3/2024).

"Jangan tinggi-tinggi, nanti kalau tidak tercapai sakit hati. Dua dulu, siapa tahu nanti dapat lima. Bulu tangkis dan atletik mungkin dua itu," sambungnya.

Menpora Dito Ariotedjo (Cikal Bintang/MPI)

Target yang dibicarakan oleh Senny sama dengan perolehan medali emas kontingen Indonesia di Paralimpiade edisi sebelumnya. Saat itu, kontingen Indonesia mampu menyabet dua medali emas dari cabang olahraga para bulu tangkis.

Senada dengan NPC Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo tidak mau menuntut target tinggi. Namun, Dito meyakini kontingen Indonesia bisa mendapatkan lebih mengingat prestasi di Asian Para Games kemarin.

