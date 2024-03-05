Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tur Eropa Dimulai! 13 Kontingen Indonesia Siap Unjuk Gigi di BWF French Open 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |11:31 WIB
Tur Eropa Dimulai! 13 Kontingen Indonesia Siap Unjuk Gigi di BWF French Open 2024
Saksikan perjuangan 13 wakil Indonesia di French Open 2024 lewat Vision+ (Foto: Vision+
JAKARTA - BWF French Open 2024 segera digelar dan tiga belas wakil Indonesia yang telah dipastikan ikut berkompetisi akan tampil di Adidas Arena, Paris, pada 5- 9 Maret 2024. Turnamen bulu tangkis Super 750 ini bisa disaksikan melalui live streaming Vision+.

PBSI telah mengantongi 13 nama untuk memperebutkan gelar juara di BWF French Open 2024. Beberapa wakil Indonesia telah dijadwalkan dengan tur Eropa yang cukup panjang di level Super 750 dan Super 1000.

Anthony Sinisuka Ginting berlatih jelang French Open 2024 (Foto: PBSI)

Jonatan Christie yang meraih gelar juara di BWF French Open 2023 akan kembali melawan Wang Tzu Wei unggulan asal Taiwan. Sementara, pasangan ganda putra Fikri/Bagas sudah memastikan namanya ikut di tiga turnamen Eropa, BWF French Open 2024, BWF All England, dan BWF Swiss Open 2024.

Para pemain Indonesia perlu menunjukkan performa terbaiknya dan meraih hasil maksimal di BWF French Open 2024. Penampilan impresif di turnamen ini akan menjadi batu loncatan penting untuk mencapai target utama, yaitu lolos dan bersaing di BWF All England 2024, turnamen bulutangkis paling bergengsi di dunia.

Hasil Draw BWF French Open 2024

TUNGGAL PUTRA

Anthony Sinisuka Ginting (5) vs Weng Hong Yang (China)

Jonathan Christie vs Wang Tzu Wei (Chinese Taipei)

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kodai Naraoka (Jepang/6)

TUNGGAL PUTRI

Gregoria Mariska Tunjung (7) vs Kim Ga-eun (Korea Selatan)

GANDA PUTRA

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (7) vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lucas Corvee/Ronan Labar (Prancis)

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Chinese Taipei)

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Chinese Taipei)

GANDA PUTRI

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Kim So-yeong/Kong Hee-yong (Korea Selatan/3)

Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Alessya Rose vs Baek Ha-na/Lee So-hee (Korea Selatan/2)

GANDA CAMPURAN

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo (Jepang)

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman)

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang/2)

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF French Open 2024 yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.

