HOME SPORTS NETTING

Wakil Indonesia Siapkan Bekal, Adu Smash di Turnamen BWF French Open 2024! Saksikan Live di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |11:19 WIB
Wakil Indonesia Siapkan Bekal, Adu Smash di Turnamen BWF French Open 2024! Saksikan Live di Vision+
Saksikan perjuangan wakil-wakil Indonesia di BWF French Open 2024 di Vision+ (Foto: Vision+)
JAKARTA - Turnamen bulutangkis Super 750 kembali digelar, bertajuk BWF French Open 2024 laga akan berlangsung di Adidas Arena, Paris mulai Selasa, 5- 10 Maret 2024. Sejumlah pemain unggulan Indonesia diturunkan di laga kali ini. Turnamen ini bisa disaksikan melalui live streaming Vision+ di link ini.

Turnamen keenam dari seri BWF World Tour ini akan menargetkan para juaranya membawa pulang hadiah 850,000 dolar AS atau senilai Rp 13,3 miliar. BWF telah merilis seluruh daftar pemain yang akan berjumpa di BWF French Open 2024.

Gregoria Mariska Tunjung berlatih di venue French Open 2024 (Foto: PBSI)

PBSI mengirimkan 13 perwakilan Indonesia di 5 sektor pertandingan. Pemain unggulan 5 Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie dan dan Chico Aura Dwi Wardoyo akan bermain untuk tunggal putra melawan pemain-pemain Asia.

Sementara itu, tunggal putri hanya mengantongi nama Gregoria Mariska Tunjung unggulan 7. Memasuki tur Eropa, para pemain Indonesia sudah diantisipasi untuk menghadapi persaingan ketat dan telah melakukan sejumlah persiapan yang lebih matang.

Berikut jadwal BWF French Open 2024:

Selasa, 5 Maret 2024 | Babak 32 besar

Rabu, 6 Maret 2024 | Babak 32 besar

Kamis, 7 Maret 2024 | Babak 18 besar

Jumat, 8 Maret 2024 | Babak perempat final

Sabtu, 9 Maret 2024 | Babak semifinal

Minggu, 10 Maret 2024 | Babak final

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF French Open 2024 yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.

