Ratusan Pegiat Lari Komunitas Ramaikan Dash Sports Track Tribe Showdown 2024

JAKARTA - Dash Sports, pengaggas sekaligus pelopor hub olahraga yang menghubungkan penggemar olahraga, klub olahraga, acara olahraga, dan komunitas serta diiniasi pada 2020, menghadirkan ajang kompetisi lari di lintasan bertajuk Track Tribe Showdown 2024, sebuah kejuaraan yang dihelat dalam sebuah rangkaian gelaran yang dilaksanakan di tiga kota; Jakarta, Bandung dan Yogyakarta dalam periode waktu Maret–September 2024.

“Track Tribe Showdown merupakan ajang terbaru dalam jajaran gelaran olahraga Dash Sports, dirancang begitu cermat untuk memadukan sekaligus melibatkan para penggemar lari dalam serangkaian kejuaraan atletik yang seru dan mendebarkan digelar da dibuka di Jakarta, lalu dihelat di Bandung di bulan Mei dan Yogyakarta di bulan Juni serta Babak Final di Jakarta pada bulan September," ujar CEO Dash Sports, Alit Aryaguna.

"Berkomitmen untuk selalu menggandeng komunitas dalam setiap movement dan aktifitas yang digelar, sekaligus turut merayakan momen World Rare Disease Day 2024, kami bergandengan tangan dengan Yayasan MPS dan Penyakit Langka Indonesia mengikhtiarkan kesadaran lebih jauh publik terhadap penyakit langka," imbuhnya.

Membuka gelaran Track Tribe Showdown 2024, Dash Sports bersama peserta dan sahabat dari Yayasan MPS dan Penyakit Langka Indonesia melaksanakan lari bersama simbolik sejauh 400 meter atau satu putaran untuk momen World Rare Disease Day sekaligus anak-anak penderita penyakit langka di Indonesia. Ketua Yayasan Mucopolly Sacharidosis (MPS) dan Penyakit Langka Indonesia, Peni Utami, menyambut baik inisiatif ini.

"Senang, bersyukur dan terharu dapat bergabung bersama sahabat-sahabat dari Dash Sports dan para pegiat lari, peserta Track Tribe Showdown hari ini, merayakan bersama World Rare Disease Day 2024. Semoga sinergi kekuatan komunitas ini membawa dampak besar untuk awareness dan kepedulian serta dukungan lebih jauh masyarakat Indonesia terhadap penyakit langka yang banyak diderita oleh anak-anak," tutur Peni.

“Awalnya ini adalah sebuah program latihan rutin olahraga lari di Dash Sports, didorong besarnya antusiasme dan partisipasi komunitasnya, Track Tribe bertransformasi menjadi sebuah ajang unggulan, mencerminkan komitmen Dash Sports dalam menghadirkan sports event terbaik bagi komunitasnya, khususnya komunitas pegiat olahraga lari," kata Chief Strategic Officer Dash Sports, Imam Sulisto.