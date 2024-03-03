Advertisement
SPORT LAIN

F1 Powerboat 2024: Pembalap Abu Dhabi Puji Kualitas Bahan Bakar yang Digunakan Selama Tampil di Danau Toba

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |08:59 WIB
F1 Powerboat 2024: Pembalap Abu Dhabi Puji Kualitas Bahan Bakar yang Digunakan Selama Tampil di Danau Toba
Pembalap Tim Abu Dhabi, Alberto Comparato siap tampil di F1 Powerboat 2024. (Foto: Wahyudi Aulia/MPI)
A
A
A

MEDAN – Ajang balap perahu super cepat, F1 Powerboat 2024 tengah berlangsung di Danau Toba, Sumatera Utara, pada 2-3 Maret 2024. Dalam ajang tersebut, banyak hal menarik terjadi termasuk seperti saat pembalap Tim Abu Dhabi, Alberto Comparato memuji kualitas bahan bakar yang dipakai para pembalap F1 Powerboat 2024 selama di Danau Toba.

Untuk yang belum tahu, para pembalap F1 Powerboat 2024 menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo (RON98). Itu adalah bahan bakar resmi F1 Powerboat (F1H2O) Pertamina Grand Prix of Indonesia.

Alberto merasakan performa yang cukup baik dari kinerja mesin perahu motornya setelah menggunakan Pertamax Turbo. Meski memang ia dan mekaniknya harus melakukan modifikasi terhadap pengaturan mesin perahu motornya.

"Untuk BBM tidak begitu banyak berpengaruh, kita hanya perlu melakukan modifikasi pengaturan mesin. Saya pikir (menggunakan Pertamax Turbo) aman dan bagus. Sejauh ini tidak ada masalah," kata pembalap asal Itali itu saat diwawancarai di area Paddock F1H2O Danau Toba di Dermaga Mulia Raja Napitupulu, Balige, Minggu (3/3/2024).

F1 Powerboat

Di hari pertama pertama ini, pembalap asal Team Abu Dhabi mengungkapkan bahwa adu kecepatan perahu motor di Danau Toba, memiliki rintangan tersendiri. Itu karena F1 Powerboat Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di danau dan bukan di laut seperti grand prix lainnya.

"Tadi saya kurang bagus (performanya), ada banyak rintangan yang saya alami. Saya juga tidak dapat posisi start terdepan. Tapi saya, akan kembali mencoba kembali untuk mendapatkan yang terbaik," jelas Alberto Comparato.

Halaman:
1 2
