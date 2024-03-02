Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

F1 Powerboat 2024: 8 Unit Drone Liar Dilumpuhkan Polisi!

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |20:22 WIB
F1 Powerboat 2024: 8 Unit Drone Liar Dilumpuhkan Polisi!
Kepolisian menembak delapan drone liar di kawasan penyelenggaraan F1 Powerboat 2024 (Foto: Istimewa)
A
A
A

TOBA - Polisi melumpuhkan sebanyak delpan unit pesawat nirawak (drone) yang terbang secara liar tanpa izin di area pelaksanaan F1 Powerboat 2024, Danau Toba, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Sabtu (2/3/2024). Hal itu dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan semua pihak.

Drone liar tersebut diketahui mengganggu keamanan dan privasi serta potensial mengancam jalannya event internasional yang digelar di wilayah tersebut.

Ilustrasi drone

Dansat Brimob Polda Sumut selaku Kasatgas IV Tindak diwakili Kasubsatgas Anti Drone Sat Brimob Polda Sumut, Iptu Nursaleh menyatakan, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya dalam memastikan keamanan selama berlangsungnya kegiatan F1 Powerboat 2024.

"Kami tidak mentolerir keberadaan drone liar yang dapat mengganggu jalannya event. Tindakan ini juga sekaligus sebagai peringatan bagi pihak-pihak yang berpotensi melanggar peraturan terbang drone," tegas Iptu Nursaleh.

Kata Dansat Brimob, pihaknya telah dipersiapkan secara matang untuk menghadapi potensi gangguan keamanan, termasuk dari penggunaan drone yang tidak sah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188284/adenanta_putra-mc2V_large.jpg
Asa Juara ARRC 2025 SS600 Masih Terbuka, Adenanta Putra Bakal Berusaha Maksimal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement