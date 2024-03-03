F1 Powerboat 2024 Tingkatkan Okupansi Hotel hingga 100%!

TOBA - Tingkat hunian hotel dan penginapan di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, meningkat 100% di hari pertama gelaran balapan perahu super cepat F1 Powerboat 2024 Pertamina Grand Prix Indonesia. Hal ini memang sudah diprediksi sebelumnya.

Fakta itu diungkapkan Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin saat konferensi pers di Media Center F1 Powerboat Danau Toba di areal Dermaga Mulia Raja Napitupulu, Balige. Selain itu, UMKM turut merasakan dampak positifnya.

“Dari laporan yang saya terima, tingkat okupansi penginapan dan hotel meningkat 100%, homestay juga,” kata Hassanudin, dikutip pada Minggu (3/3/2024).

“Dampak kepada masyarakat Sumut, khususnya Toba, menjadi penting, itulah yang menjadi perhatian kita semua,” imbuhnya.

Hassanudin bersyukur dengan adanya pelaksanaan event internasional ini di Sumut. Diharapkan, dengan adanya event akbar internasional rutin, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

“Kami berharap F1 Powerboat dapat terus berjalan hingga waktu ke depan,” kata Hassanudin.