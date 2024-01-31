Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Kehebatan Big F4 Legenda Bulutangkis Dunia yang Kini Tinggal Kenangan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |20:57 WIB
Kisah Kehebatan Big F4 Legenda Bulutangkis Dunia yang Kini Tinggal Kenangan
Peter Gade, Lin Dan, Lee Chong Wei dan Taufik Hidayat tampil di acara Legends Vision World Tour (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH kehebatan Big F4 legenda bulu tangkis dunia menarik untuk di bahas. Para pemain yang masuk dalam julukan Big F4 adalah Taufik Hidayat (Indonesia), Lin Dan (China), Lee Chong Wei (Malaysia) dan Peter Gade (Denmark).

Keempat pemain ini merupakan pebulu tangkis tunggal putra terbaik yang pernah ada. Mereka tampil begitu mendominasi pada era tahun 2000-an.

 

Pada masa emas mereka, rivalitas empat pebulu tangkis tunggal putra tersebut terbilang sangat ketat dalam berbagai turnamen. Mereka silih berganti lolos ke partai puncak dan menjadi juara.

Salah satu momen epic bahkan pernah terjadi di ajang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2005 lalu. Kala itu keempat pemain bersamaan naik podium juara.

Pada turnaman tersebut, Taufik Hidayat keluar sebagai juara setelah mengalahkan Lin Dan. Sementara Peter Gade dan Lee Chong Wei menjadi semifinalis.

Namun, seiring berjalannya waktu mereka saat ini tak lagi aktif sebagai pemain. Peter Gade lebih dulu pensiun pada 2012 yang kemudian disusul Taufik Hidayat setahun setelahnya.

