HOME SPORTS NETTING

2 Pebulutangkis Terbaik dan Terhebat Versi Lin Dan, Nomor 1 Taufik Hidayat!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |21:05 WIB
2 Pebulutangkis Terbaik dan Terhebat Versi Lin Dan, Nomor 1 Taufik Hidayat!
Taufik Hidayat kala masih aktif menjadi pebulu tangkis profesional. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

2 pebulutangkis terbaik dan terhebat versi Lin Dan akan diulas dalam artikel ini. Menariknya, salah satu pebulutangkis tersebut berasal dari Indonesia.

Tidak dapat dimungkiri, Lin Dan adalah salah satu pebulutangkis terbaik sepanjang sejarah. Deretan gelar bergengsi berhasil ia raih dalam 19 tahun kariernya di dunia tepok bulu ini.

Di anyaranya, ada enam gelar juara All England. Kemudian, dia juga meraih lima gelar juara dunia serta dua medali emas Olimpiade. Deretan prestasi itu menjadikannya tunggal putra dengan torehan paling luar biasa.

Lebih dari itu, tunggal putra berjuluk Super Dan ini juga telah banyak menghadapi pebulutangkis hebat dari berbagai penjuru dunia. Kadang dirinya menelan kekalahan, namun tidak jarang pula ia meraih kemenangan.

Dari semua pebulutangkis yang pernah dihadapi, Lin Dan pernah mengakui bahwa ada dua pebulutangkis yang menurutnya terbaik. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

2. Lee Chong Wei

Lee Chong Wei

Tunggal putra legendaris Malaysia, Lee Chong Wei, jadi pebulutangkis yang menurut Lin Dan. Lin Dan sebenarnya unggul jauh dengan Lee Chong Wei. Dirinya hanya kalah dalam segi perolehan gelar BWF Super Series.

Namun dalam segi head to head, Super Dan memenangkan 28 pertandingan dari total 40 pertemuannya dengan Chong Wei di atas lapangan. Terlebih, tunggal putra Malaysia itu juga tidak sekalipun meraih medali emas di Olimpiade yang membuatnya kalah dari Lin Dan.

Kendati demikian, Lin Dan tetap mengakui bahwa Lee Chong Wei adalah pebulutangkis yang sangat hebat. Bahkan, dirinya mengakui bahwa Lee Chong Wei adalah sosok yang membuatnya ingin terus meningkatkan kemampuan.

“Terkadang, memiliki lawan yang hebat lebih penting daripada seorang pelatih,” ujar Lin Dan, dilansir dari BWF Badminton, Senin (22/1/2023).

“Ketekunan dan kekuatannya (Lee Chong Wei) sangat mendorong Anda. Ketika Anda berpikir itu 'baik-baik saja', dia akan membuat Anda meningkatkan standar Anda,” lanjutnya.

“Dia olahragawan yang hebat. Dia berlatih sangat keras setiap hari untuk mendapatkan kondisi prima sehingga dia bisa mengalahkan saya dan menjadi juara,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
