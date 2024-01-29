Dijuluki Istora Boy, Anders Antonsen Girang Sabet Gelar Juara Indonesia Masters 2024: Saya Cinta Tempat Ini!

JAKARTA – Tunggal putra Denmark, Anders Antonsen, girang bukan main bisa meraih gelar juara Indonesia Masters 2024. Pasalnya, sebagai pemain berjuluk Istora Boy dia bisa kembali berjaya di Istora Senayan, yang menjadi tuan rumah dari turnamen Super 500 itu.

Antonsen sukses menjadi juara Indonesia Masters 2024 setelah mengalahkan wakil Kanada, Brian Yang, di final yang berlangsung pada Minggu 28 Januari 2024 malam WIB. Lewat rubber game, dia melakukan comeback gemilang untuk mengunci kemenangannya dengan skor 18-21, 21-13, dan 21-18.

Dengan hasil tersebut, pemain ranking tujuh dunia itu menyapu bersih dua turnamen yang diikutinya pada awal tahun ini. Sebelumnya, dia juga naik podium pertama dalam Malaysia Open 2024.

Dalam konferensi pers pasca laga, Antonsen pun mengungkapkan bahwa dirinya sangat bangga bisa mengawali tahun ini dengan manis. Namun, dia belum punya target apa pun lagi ke depannya, termasuk menggeser kompatriotnya, Viktor Axelsen, yang telah lama menduduki peringkat satu dunia, karena dia hanya ingin beristirahat setelah melewati laga yang melelahkan kontra Brian Yang.

“Pertandingan tadi sangat sulit tapi saya punya ambisi yang besar. Laga ini sangat mengandalkan fisik dan saya harus bisa beradaptasi dengan baik dan akhirnya saya bisa menang,” kata Antonsen.

“Dua gelar dalam dua turnamen di awal 2024, saya tidak tahu harus bilang apa selain senang dan bangga. Tapi saya belum punya target apapun ke depan, saya ingin memulihkan fisik karena sakit sekali. Saya lelah sekali dan butuh istirahat,” tambahnya.

Kesuksesannya di Indonesia Masters 2024 membuat Antonsen kini mengoleksu dua titel di turnamen bulu tangkis nomor dua di Tanah Air tersebut. Dia pertama kali mendapatkannya pada edisi 2019.

Jika ditilik lebih jauh lagi, Antonsen sudah empat kali mentas di final Istora Senayan. Dengan catatan tiga final di Indonesia Masters (2019 juara, 2020 runner up, dan 2024 juara) dan sekali final di Indonesia Open 2019 di mana dia naik podium kedua.