Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |03:09 WIB
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
Alwi Farhan kala mentas. (Foto: PBSI)
A
A
A

PEKANBARU – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil melangkah ke babak perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024. Tetapi, Alwi merasa campur aduk dengan kesuksesan ini.

Di satu sisi, Alwi merasa belum puas dengan permainan yang ditampilkannya saat meraih kemenangan di babak 16 besar atas wakil Taiwan, Kuo Kuan Lin. Tetapi, dia tetap bersyukur atas hasil yang didapat.

Alwi Farhan

“Pertandingan hari ini bisa dikatakan saya banyak ragu-ragu dalam mengambil serangan. Beberapa poin yang harusnya bisa didapatkan tapi malah saya buang percuma,” kata Alwi dilansir dari rilis PBSI, Jumat (30/8/2024).

“Saya mencoba untuk menenangkan diri saat ingin mengembalikan kedudukan. Dengan motivasi dari pelatih untuk tetap fokus, akhirnya saya bisa meraih kemenangan dan meraih tiket perempat final,” tambahnya.

Dengan hasil tersebut, pemain berusia 19 tahun itu melenggang ke perempat final Selanjutnya, dia akan bersua dengan wakil India, S. Sankar Muthusamy Subramanian.

Alwi pun bertekad untuk meningkatkan performanya di babak delapan besar. Salah satu hal yang menurutnya masih kurang adalah menjaga fokusnya saat berlaga.

“Fokus saya di turnamen ini masih sering lengah. Hal itu yang tidak boleh saya lakukan saat bermain di delapan besar,” jelas pemain kelahiran 12 Mei 2005 itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962914/cerita-setyaldi-putra-wibowo-pelatih-asal-indonesia-di-balik-keganasan-brian-yang-kalahkan-anthony-ginting-di-semifinal-indonesia-masters-2024-bhyL98zTO4.jpg
Cerita Setyaldi Putra Wibowo, Pelatih Asal Indonesia di Balik Keganasan Brian Yang Kalahkan Anthony Ginting di Semifinal Indonesia Masters 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement