Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024

PEKANBARU – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil melangkah ke babak perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024. Tetapi, Alwi merasa campur aduk dengan kesuksesan ini.

Di satu sisi, Alwi merasa belum puas dengan permainan yang ditampilkannya saat meraih kemenangan di babak 16 besar atas wakil Taiwan, Kuo Kuan Lin. Tetapi, dia tetap bersyukur atas hasil yang didapat.

“Pertandingan hari ini bisa dikatakan saya banyak ragu-ragu dalam mengambil serangan. Beberapa poin yang harusnya bisa didapatkan tapi malah saya buang percuma,” kata Alwi dilansir dari rilis PBSI, Jumat (30/8/2024).

“Saya mencoba untuk menenangkan diri saat ingin mengembalikan kedudukan. Dengan motivasi dari pelatih untuk tetap fokus, akhirnya saya bisa meraih kemenangan dan meraih tiket perempat final,” tambahnya.

Dengan hasil tersebut, pemain berusia 19 tahun itu melenggang ke perempat final Selanjutnya, dia akan bersua dengan wakil India, S. Sankar Muthusamy Subramanian.

Alwi pun bertekad untuk meningkatkan performanya di babak delapan besar. Salah satu hal yang menurutnya masih kurang adalah menjaga fokusnya saat berlaga.

“Fokus saya di turnamen ini masih sering lengah. Hal itu yang tidak boleh saya lakukan saat bermain di delapan besar,” jelas pemain kelahiran 12 Mei 2005 itu.