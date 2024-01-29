Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tumbang di Final Indonesia Masters 2024, Ganda Putra Jagoan Denmark Yakin Leo Rolly/Daniel Marthin Bakal Raih Banyak Gelar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |19:20 WIB
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin juara Indonesia Masters 2024. (Foto: Humas PP PBSI)
JAKARTA – Ganda putra andalan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, yakin pasangan Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, bakal raih banyak gelar juara. Hal itu diyakini usai Leo/Daniel sukses mengalahkannya di final Indonesia Masters 2024.

Astrup/Rasmussen bicara soal persaingan ketat di sektor ganda putra dunia saat ini setelah menjadi runner-up di Indonesia Masters 2024. Meski begitu, mereka menilai jika berada dalam puncak performanya, pasangan Indonesia, Leo/Daniel, akan bisa meraih lebih banyak gelar juara.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Astrup/Rasmussen harus puas pulang sebagai runner up Indonesia Masters 2024 setelah tumbang di partai final yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu 28 Januari 2024 malam WIB. Mereka kalah lewat rubber game dari Leo/Daniel dengan skor 21-12, 20-22, dan 21-11.

Dengan hasil tersebut, The Babies -julukan Leo/Daniel- pun sukses mempertahankan gelar juara mereka di turnamen Super 500 itu. Selain itu, mereka juga berhasil revans atas sang lawan yang merupakan duet ranking dua dunia itu.

Astrup/Rasmussen pun menilai Leo/Daniel memang bermain lebih baik dibanding dalam pertemuan sebelumnya di mana mereka kalah 16-21 dan 10-21 di babak 32 besar Malaysia Open 2024. Alhasil, duet kawakan Denmark itu mengakui kekalahan mereka.

“Saya pikir kami cukup kesulitan hari ini, dan mereka bermain sangat baik untuk memenangkan gelar berturut-turut. Mereka bermain lebih baik dari pertemuan kami sebelumnya. Tidak masalah untuk kalah dari pemain top dunia seperti ini,” kata Astrup kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia selepas laga, Minggu (29/1/2024).

