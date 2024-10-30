Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini

JAKARTA – BNI Indonesia Masters II 2024 dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober hingga 3 November 2024, di Jatim Expo Surabaya. Turnamen bulu tangkis Super 100 ini dipastikan akan berlangsung dengan kompetisi yang sangat ketat dan penuh ambisius dari para pemain berperingkat BWF yang ikut serta memeriahkan acara ini. Nonton streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Sebanyak 224 pemain dari 17 negara tercatat ikut serta, bersaing memperebutkan total hadiah senilai 100 ribu dolar AS atau sekitar Rp1,5 miliar. Indonesia, sebagai tuan rumah akan mengirimkan 71 pemain untuk menunjukkan kualitas sekaligus kekuatan terbaiknya.

Berikut jadwal lengkap BNI Indonesia Masters II 2024, yang dapat kamu saksikan di channel Sportstars di Vision+:

29 Oktober 2024

08.00 WIB | BNI Indonesia Masters II 2024 Day 1

30 Oktober 2024

08.00 WIB | BNI Indonesia Masters II 2024 | Day 2

31 Oktober 2024

09.00 WIB | BNI Indonesia Masters II 2024 | Day 3