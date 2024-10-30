Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |14:28 WIB
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
Saksikan BNI Indonesia Masters II 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – BNI Indonesia Masters II 2024 dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober hingga 3 November 2024, di Jatim Expo Surabaya. Turnamen bulu tangkis Super 100 ini dipastikan akan berlangsung dengan kompetisi yang sangat ketat dan penuh ambisius dari para pemain berperingkat BWF yang ikut serta memeriahkan acara ini. Nonton streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Sebanyak 224 pemain dari 17 negara tercatat ikut serta, bersaing memperebutkan total hadiah senilai 100 ribu dolar AS atau sekitar Rp1,5 miliar. Indonesia, sebagai tuan rumah akan mengirimkan 71 pemain untuk menunjukkan kualitas sekaligus kekuatan terbaiknya.

Berikut jadwal lengkap BNI Indonesia Masters II 2024, yang dapat kamu saksikan di channel Sportstars di Vision+:

29 Oktober 2024

08.00 WIB | BNI Indonesia Masters II 2024 Day 1

30 Oktober 2024

08.00 WIB | BNI Indonesia Masters II 2024 | Day 2

Indonesia Masters II 2024

31 Oktober 2024

09.00 WIB | BNI Indonesia Masters II 2024 | Day 3

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962914/cerita-setyaldi-putra-wibowo-pelatih-asal-indonesia-di-balik-keganasan-brian-yang-kalahkan-anthony-ginting-di-semifinal-indonesia-masters-2024-bhyL98zTO4.jpg
Cerita Setyaldi Putra Wibowo, Pelatih Asal Indonesia di Balik Keganasan Brian Yang Kalahkan Anthony Ginting di Semifinal Indonesia Masters 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement