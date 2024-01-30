Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |22:11 WIB
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin juara Indonesia Masters 2024. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

UPDATE ranking race to Olympic 2024 usai Indonesia Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, pun naik peringkat usai merengkuh gelar juara.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis perbaruan peringkat kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024 alias Race to Olympic 2024 pada Selasa (30/1/2024). Update ini muncul usai perhelatan Indonesia Masters 2024 rampung digelar pada akhir pekan lalu.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Untuk diketahui, total peserta tunggal putra dan putri di Paris 2024 masing-masing berjumlah 38 pemain. Sedangkan total peserta ganda putra, putri dan campuran masing-masing berjumlah 16 pasangan.

Namun, setiap negara maksimal hanya boleh mengirimkan dua wakilnya ke turnamen empat tahunan tersebut. Untuk sektor tunggal, setiap negara harus memiliki dua wakil di peringkat 16 besar race to Olympic agar mengirim keduanya.

Sedangkan di sektor ganda, setiap negara harus mempunyai dua wakil di peringkat delapan besar race to Olympic untuk bisa mengirim keduanya.

Dari sektor tunggal putra, dua jagoan Tanah Air, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie mengalami penurunan peringkat. Kendati demikian, keduanya masih berada di sepuluh besar dalam ranking menuju Olimpiade Paris 2024.

Ginting turun satu peringkat dan kini menempati posisi 6 dengan total 75.001 poin. Sementara itu, Jojo turun dua peringkat dan harus puas untuk saat ini duduk di posisi 9 dengan 73.131 poin.

Sektor tunggal putri tak begitu banyak mengalami perubahan urutan dengan An Se Young (Korea Selatan) yang masih nyaman di puncak dengan 108.714 poin. Wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, masih menduduki peringkat 7 dengan 70.531 poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962914/cerita-setyaldi-putra-wibowo-pelatih-asal-indonesia-di-balik-keganasan-brian-yang-kalahkan-anthony-ginting-di-semifinal-indonesia-masters-2024-bhyL98zTO4.jpg
Cerita Setyaldi Putra Wibowo, Pelatih Asal Indonesia di Balik Keganasan Brian Yang Kalahkan Anthony Ginting di Semifinal Indonesia Masters 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement