Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara

UPDATE ranking race to Olympic 2024 usai Indonesia Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, pun naik peringkat usai merengkuh gelar juara.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis perbaruan peringkat kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024 alias Race to Olympic 2024 pada Selasa (30/1/2024). Update ini muncul usai perhelatan Indonesia Masters 2024 rampung digelar pada akhir pekan lalu.

Untuk diketahui, total peserta tunggal putra dan putri di Paris 2024 masing-masing berjumlah 38 pemain. Sedangkan total peserta ganda putra, putri dan campuran masing-masing berjumlah 16 pasangan.

Namun, setiap negara maksimal hanya boleh mengirimkan dua wakilnya ke turnamen empat tahunan tersebut. Untuk sektor tunggal, setiap negara harus memiliki dua wakil di peringkat 16 besar race to Olympic agar mengirim keduanya.

Sedangkan di sektor ganda, setiap negara harus mempunyai dua wakil di peringkat delapan besar race to Olympic untuk bisa mengirim keduanya.

Dari sektor tunggal putra, dua jagoan Tanah Air, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie mengalami penurunan peringkat. Kendati demikian, keduanya masih berada di sepuluh besar dalam ranking menuju Olimpiade Paris 2024.

Ginting turun satu peringkat dan kini menempati posisi 6 dengan total 75.001 poin. Sementara itu, Jojo turun dua peringkat dan harus puas untuk saat ini duduk di posisi 9 dengan 73.131 poin.

Sektor tunggal putri tak begitu banyak mengalami perubahan urutan dengan An Se Young (Korea Selatan) yang masih nyaman di puncak dengan 108.714 poin. Wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, masih menduduki peringkat 7 dengan 70.531 poin.