Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal

PEKANBARU – Sebanyak 11 wakil Tanah Air berhasil lolos ke semifinal Indonesia Masters Super 100 2024. Kepastian itu didapatkan usai Alwi Farhan dan kawan-kawan memainkan babak perempatfinal di GOR Remaja Pekanbaru, Riau, pada Jumat (30/8/2024).

Pertama mari bahas dari sektor tunggal putra terlebih dahulu. Tiga wakil Indonesia sukses melangkah semifinal. Mereka adalah Alwi Farhan, Yohanes Saut Marcellyno dan Moh. Zaki Ubaidillah.

Zaki dan Saut bakal saling jumpa di semifinal. Alhasil, satu tempat di laga puncak sektor tunggal putra sudah dipastikan menjadi milik perwakilan tuan rumah.

Beralih ke sektor ganda putra, Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan dan Hardianto/Ade Yusuf Santoso kompak mengamankan kemenangan di perempat final. Namun sayang, Anselmus Breagit Fredy Prasetya/Pulung Ramadhan gugur setelah tumbang dari pasangan Filipina, Christian Bernardo/Alvin Morada dengan skor 14-21, 21-16 dan 16-21.

Rahmat/Yeremia dan Hardianto/Ade bakal saling bentrok di babak semifinal. Dengan begitu, satu tempat di partai pamungkas sektor ganda putra juga sudah disegel oleh satu wakil Indonesia.

Di sektor ganda putri, tiga pasangan Indonesia sukses mencapai semifinal. Mereka adalah Arlya Nabila Thesa Munggaran/Az Zahra Ditya Ramadhani, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum dan Siti Sarah Azzahra/Agnia Sri Rahayu.

Jesita/Febi dan Siti/Agnia akan berjumpa di babak semifinal. Satu wakil Indonesia pun memastikan tempatnya di final sektor ganda putri.

Sementara di sektor ganda campuran, tiga wakil Indonesia juga berhasil melenggang ke semifinal. Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil lah yang akan mewakili Tim Merah-Putih.