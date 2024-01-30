Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:03 WIB
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
UPDATE ranking BWF usai Indonesia Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia pun harus mengalami penurunan peringkat, di antaranya ada dua tunggal putra andalan, yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis pembaruan ranking dunia pada Selasa (30/1/2024) usai Indonesia Masters 2023 berakhir pada akhir pekan lalu. Sejumlah wakil Indonesia pun mengalami perubahan peringkat pada pekan ini.

Anthony Sinisuka Ginting

Di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, turun satu tempat ke peringkat lima dunia dengan 81.501 poin. Padahal, dia berhasil mencapai semifinal Indonesia Masters 2024.

Ginting disalip oleh bintang Denmark, Anders Antonsen (82.430 poin). Dia yang melesat tiga peringkat ke urutan empat dunia setelah menjuarai turnamen Super 500 itu.

Sementara itu, jagoan tunggal putra lain Tanah Air, Jonatan Christie, merosot tiga tempat ke peringkat sembilan dunia dengan 73.131 poin. Dia gagal mempertahankan gelarnya karena tumbang di babak 32 besar.

Kemudian, Chico Aura Dwi Wardoyo yang juga tersingkir di babak pertama juga harus turun peringkat. Dia tergusur tiga tempat ke urutan 30 dunia dengan 42.464 poin.

Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, masih bertahan di peringkat tujuh dunia dengan 72.800 poin, meski tersingkir di perempatfinal. Lalu, Putri Kusuma Wardani turun satu tempat ke urutan 33 dunia dengan 39.470 poin.

Akan tetapi, kenaikan peringkat dialami oleh junior mereka, yakni Ester Nurumi Tri Wardoyo, walau gugur di 16 besar usai dikalahkan Gregoria. Dia meroket enam tempat ke peringkat 44 dunia dengan 30.920 poin.

