HOME SPORTS NETTING

BWF Indonesia Masters 2024: Lanny/Ribka Nantikan Duel dengan China di Semifinal

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |10:36 WIB
BWF Indonesia Masters 2024: Lanny/Ribka Nantikan Duel dengan China di Semifinal
Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari kala berlaga. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, sukses menyusul Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, ke semifinal BWF Indonesia Masters 2024. Kepastian itu didapat usai Lanny/Ribka kandaskan utusan Belanda, Debora Jille/Cheryl Seinen, di perempatfinal BWF Indonesia Masters 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024.

Lanny/Ribka cenderung bermain aman di laga ini, gim pertama cukup membuat pasangan Jille/Seinen kalut. Melesat dengan membuka keunggulan 10-0, Lanny/RIbka cukup puas sampai Jille/Seinen meraih poin pertamanya.

Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari

Jille/Seinen berusaha memacu skor dengan pukulan-pukulan taktis dan sampai dengan muncul beberapa eror dan masih bertahan di 1-14. Beberapa kali Lanny/Ribka juga melakukan kesalahan yang berujung menambah poin bagi Jille/Seinen.

Tak berlangsung lama, Lanny/Ribka tetap unggul dengan 21-10. Beralih ke gim kedua malah membuat Lanny/Ribka menambah performanya. Jille/Seinen mencoba menerobos pertahanan pasangan Indonesia ini, namun tetap tertinggal dengan 5-7.

Gim terus bergulir dengan papan skor yang terus melesat bagi Lanny/Ribka sampai 11-7. Terlihat main aman, Jille/Seinen terlihat berusaha menyamakan kedudukan hingga tipis dengan angka 14-15.

Lanny/Ribka merespons pergerakan Jille/Seinen, menuntaskan permainan dengan tenang dan unggul 21-16. Dipastikan ke semifinal, Lanny/Ribka dijadwalkan bermain melawan ganda putri China Liu Sheng Shu/Tan Ning yang berada di unggulan keempat.

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF Indonesia Masters 2024 yang bisa disaksikan secara langsung di Vision+.

