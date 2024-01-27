Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Leo Rolly/Daniel Marthin Melaju ke Semifinal BWF Indonesia Masters 2024, Saksikan Perjuangannya Rebut Tiket Final di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |09:23 WIB
Leo Rolly/Daniel Marthin Melaju ke Semifinal BWF Indonesia Masters 2024, Saksikan Perjuangannya Rebut Tiket Final di Vision+
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Semifinal BWF Indonesia Masters 2024 di depan mata. Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, sukses melenggang ke semifinal usai kalahkan wakil Denmark, Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard, di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat 26 Januari 2024.

Gim pertama berlangsung ketat, namun tetap dipimpin oleh Leo/Daniel. Meski mendapat poin lebih rendah dari Lundgaard/Vestergaard, Leo/Daniel bermain cukup baik. Menit selanjutnya, Leo/Daniel mulai menambah power atas permainannya dan dapat 14-9.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Leo/Daniel tetap menjaga jarak atas Lundgaard/Vestergaard sampai menembus pertahanan lawan lewat smash dari Leo. Gim pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 21-14.

Selanjutnya di gim kedua, Leo/Daniel menciptakan 2 poin beruntun memberikan sedikit tekanan pada Lundgaard/Vestergaard. Saling mengejar poin, Leo/Daniel menjaga skor 5-4, utusan Denmark masih jalan di tempat.

Lundgaard/Vestergaard mengalami sejumlah error pada permainannya dan tertinggal jauh dari Leo/Daniel yang sudah menyentuh 10-4. Keganasan Leo/Daniel membuahkan hasil dengan menutup gim dengan skor 21-12 dalam waktu 37 menit.

Selanjutnya, Leo/Daniel akan berlawanan dengan pemenang dari pertandingan antara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri pada Sabtu, 27 Januari 2024.

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF Indonesia Masters 2024 yang bisa disaksikan secara langsung di Vision+.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement