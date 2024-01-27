Leo Rolly/Daniel Marthin Melaju ke Semifinal BWF Indonesia Masters 2024, Saksikan Perjuangannya Rebut Tiket Final di Vision+

JAKARTA – Semifinal BWF Indonesia Masters 2024 di depan mata. Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, sukses melenggang ke semifinal usai kalahkan wakil Denmark, Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard, di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat 26 Januari 2024.

Gim pertama berlangsung ketat, namun tetap dipimpin oleh Leo/Daniel. Meski mendapat poin lebih rendah dari Lundgaard/Vestergaard, Leo/Daniel bermain cukup baik. Menit selanjutnya, Leo/Daniel mulai menambah power atas permainannya dan dapat 14-9.

Leo/Daniel tetap menjaga jarak atas Lundgaard/Vestergaard sampai menembus pertahanan lawan lewat smash dari Leo. Gim pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 21-14.

Selanjutnya di gim kedua, Leo/Daniel menciptakan 2 poin beruntun memberikan sedikit tekanan pada Lundgaard/Vestergaard. Saling mengejar poin, Leo/Daniel menjaga skor 5-4, utusan Denmark masih jalan di tempat.

Lundgaard/Vestergaard mengalami sejumlah error pada permainannya dan tertinggal jauh dari Leo/Daniel yang sudah menyentuh 10-4. Keganasan Leo/Daniel membuahkan hasil dengan menutup gim dengan skor 21-12 dalam waktu 37 menit.

Selanjutnya, Leo/Daniel akan berlawanan dengan pemenang dari pertandingan antara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri pada Sabtu, 27 Januari 2024.

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF Indonesia Masters 2024 yang bisa disaksikan secara langsung di Vision+.