Jadwal Siaran Langsung Semifinal Indonesia Masters 2024: Ada 4 Wakil Indonesia, Live di iNews dan MNCTV!

Leo Rolly Carnando, Muhammad Rian Ardianto, dan Anthony Sinisuka Ginting, akan berlaga hari ini di Indonesia Masters 2024. (Foto: Humas PP PBSI)

JADWAL siaran langsung semifinal Indonesia Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ada 4 wakil Indonesia yang akan tempur memperebutkan tiket final hari ini di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (27/1/2024) mulai pukul 13.00 WIB. Laga-laga seru itu akan disiarkan live di iNews dan MNCTV!

Ya, ajang Indonesia Masters 2024 hari ini. Sejumlah pemain top dunia akan bertarung habis-habisan hari ini demi melaju ke babak final.

Indonesia sendiri masih memiliki 4 wakil di babak semifinal Indonesia Masters 2024. Hari ini, ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, akan tampil lebih dahulu.

Lanny/Ribka akan menghadapi lawan berat di babak semifinal ini, yakni unggulan keempat asal China, Liu Sheng Shu/Tan Ning. Secara rekor pertemuan, Lanny/Ribka pun kalah dari Liu/Tan.

Sejauh ini, kedua pasangan baru bertemu sekali. Hal itu terjadi di babak semifinal Orleans Masters 2023. Lanny/Ribka pun harus menelan kekalahan dengan skor telak 8-21 dan 12-21 kala itu itu.

Akankah mereka kini bakal revans dari Liu/Tan? Sebab, Lanny/Ribka sendiri jadi satu-satunya wakil tersisa Indonesia di sektor ganda putri.

Selain Lanny/Ribka, ada juga satu wakil Indonesia di sektor tunggal putra, yakni Anthony Sinisuka Ginting. Dia akan menghadapi Brian Yang (Kanada) di babak semifinal ini.

Secara rekor pertemuan, Ginting unggul jauh dari Brian Yang. Dari tiga pertemuan yang telah terjadi sebelumnya, peraih medali perunggul Olimpiade Tokyo 2020 itu berhasil menyapu bersih kemenangan.

Teranyar, Ginting berhasil mengalahkan Brian Yang di babak 32 besar Hong Kong Open 2023. Laga dimenangkan dua gim langsung dengan skor telak 9-21 dan 14-21. Tentu saja, ini jadi bekal manis Ginting untuk melawan Brian Yang.