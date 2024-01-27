Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Perang Saudara di Semifinal Indonesia Masters 2024, Leo/Daniel Tegaskan Siap Tempur Lawan Fajar/Rian

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |05:30 WIB
Perang Saudara di Semifinal Indonesia Masters 2024, Leo/Daniel Tegaskan Siap Tempur Lawan Fajar/Rian
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Perang saudara bakal tersaji pada sektor ganda putra yang mempertemukan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kontra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di semifinal Indonesia Masters 2024. Menatap duel ini, Leo/Daniel dengan tegas menyatakan siap tempur melawan Fajar/Rian.

Untuk diketahui, Leo/Daniel memastikan tiket semifinal usai kalahkan Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard asal Denmark di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2024. Pasangan nomor 11 dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-12.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Menariknya, Leo/Daniel akan melawan seniornya di Pelatnas PBSI, yakni duet Fajar/Rian. Ganda putra nomor satu Indonesia itu melangkah ke semifinal usai kalahkan kompatriotnya, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, dalam dua gim langsung 21-13 dan 21-12.

Kendati akan menghadapi Fajar/Rian, The Babies -julukan Leo/Daniel- sama sekali tidak gentar. Pasalnya, mereka sudah sering berlatih bersama sehingga saling mengetahui kelebihan serta kelemahan masing-masing.

Halaman:
1 2
