HOME SPORTS NETTING

Mengulik Sejarah Nama Pebulutangkis Jepang Kento Momota yang Ternyata Diambil dari Superman

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |02:08 WIB
Mengulik Sejarah Nama Pebulutangkis Jepang Kento Momota yang Ternyata Diambil dari Superman
Sejarah nama Kento Momota cukup menarik (Foto: Reuters)
A
A
A

MENGULIK sejarah nama pebulu tangkis Jepang Kento Momota yang ternyata diambil dari Superman cukup menarik. Siapa sangka, nama itu cukup dikenal oleh penduduk dunia.

Perlu diketahui terlebih dahulu, di Jepang setiap orang memiliki nama keluarga atau marga. Kento adalah namanya, sedangkan Momota adalah marga dari keluarganya.

Kento Momota

Dalam sebuah acara televisi, sang ayah, Nobuhiro Momota mengatakan, pemberian nama putranya itu terinspirasi dari alias salah satu karakter superhero DC Comics, Superman, yakni Clark Kent. Nama itu digunakan saat sang manusia super menyamar sebagai jurnalis di bumi.

“Apakah kamu tahu? Kento adalah nama orang paling kuat di dunia, Superman," ujar Momota dalam potongan video wawancara yang diunggah dalam youtube LOVE ALL PLAY.

Menariknya, Kento sendiri rupanya saat kecil tidak mengetahui jika namanya diambil dari nama Superman. Ia baru mengetahui hal itu saat mulai menginjak dewasa.

“Saya tidak tahu kenapa nama saya Kento. Mungkin ayah saya baru menemukan ide itu. Tetapi seperti Superman, saya merasa akan dapat mengubah dunia,” ujar Kento.

