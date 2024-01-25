Mengenang Kisah Pilu Kento Momota, Mantan Raja Bulutangkis Ini Nyaris Menjemput Maut Jelang Indonesia Masters

MENGENANG kisah pilu Kento Momota. Mantan raja bulutangkis dunia ini nyaris menjemput maut jelang Indonesia Masters.

Ya, nasib malang menimpa Kento Momota kala hendak berlaga di Indonesia Masters pada 2020. Kala itu, Kento yang baru saja rampung berlaga di Malaysia Masters 2020 pada awal Januari, hendak bertolak ke Indonesia.

Pebulu tangkis tunggal putra Jepag itu dijadwalkan mentas di ajang Indonesia Masters 2020. Kala itu, ajang tersebut direncanakan berlangsung pada 14 hingga 19 Januari 2020.

Tetapi, dalam perjalanan Kento ke bandara di Malaysia, dia malah mengalami kecelakaan. Mobil yang ditumpangi Kento Momota pada 13 Januari 2020 mengalami kecelakana maut di ruas Tol Maju Expressway alias MEX di wilayah Serdang, Malaysia.