Indonesia Masters 2024: Rehan Naufal/Lisa Ayu Bangga Bisa Pecah Telor Lawan Murid Nova Widianto

JAKARTA – Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati berhasil pecah telor melawan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei di babak 16 besar Indonesia Masters 2024. Mereka mengaku punya kebanggaan tersendiri bisa mengalahkan murid dari mantan pelatih mereka, yakni Nova Widianto, untuk kali pertama.

Rehan/Lisa tampil luar biasa selama satu jam untuk bisa membungkam Chen/Toh dalam laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024 sore WIB. Lewat rubber game, mereka melakukan comeback gemilang untuk mengunci kemenangan dengan skor 12-21, 21-13, dan 21-14.

Ini menjadi kemenangan pertama bagi pasangan ranking 20 dunia itu atas Chen/Toh. Sebelumnya, mereka selalu kalah dalam dua pertemuan melawan ganda campuran nomor satu Negeri Jiran itu yang didapat dalam gelaran Malaysia Open 2023 dan Orleans Masters 2023.

Rehan/Lisa mengungkapkan, mereka memang membawa motivasi yang tinggi untuk bisa revans atas Chen/Toh. Terlebih, kali ini mereka tampil di kandang sendiri sehingga berjuang mati-matian untuk membungkam duet ranking sembilan dunia tersebut.

“Pertandingan hari ini sebenarnya juga tidak mudah untuk saya dan Lisa, tapi masa kami mau kalah terus, apalagi kami sudah kalah dua kali, kan sekarang kami main di kandang sendiri dan lawannya Malaysia lagi, jadi pasti kami enggak mau kalah, yang penting kami apa pun yang terjadi tunjukin dulu fighting spirit-nya. Pokoknya jangan nyerah dulu,” kata Rehan, dikutip pada Jumat (26/1/2024).

"Terus strategi yang kami terapkan hari ini juga berhasil, cuma terkendala di set pertama. Di set pertama kami masih kagok dan kebiasaan mainnya kayak gitu, untung di belakang ada Coach Herry (Iman Pierngady, Pelatih Ganda Campuran Indonesia) dan Coach Amon (Sunaryo) yang ngingetin harus main kayak gimana dan Alhamdulillah bisa berjalan lancar dan bisa menang,” tambah putra dari Tri Kusharjanto itu.

Lebih lanjut, Rehan/Lisa menjelaskan bagaimana perubahan taktik yang mereka lakukan untuk bisa menjinakkan Chen/Toh dibandingkan pertandingan sebelumnya. Selain kemampuan yang meningkat dari hasil latihan, mereka tak menampik kehadiran pelatih memberi pengaruh signifikan.