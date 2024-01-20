Kisah Ganda Putra Thailand Saling Berkelahi di Canada Open 2013 Lantaran Ejekan yang Menyulut Emosi

Bodin Issara dan Maneepong Jongjit saling bermaafan usai insiden perkelahian di Canada Open 2013. (Foto: Djarum Badminton)

KISAH ganda putra Thailand saling berkelahi di Canada Open 2013 karena berawal dari ejekan yang menyulut emosi akan dibahas Okezone di artikel ini. Momen itu tepatnya melibatkan dua pasangan ganda putra Thailand, yakni Maneepong Jongjit/Nipitphon Puangpuapech dan Bodin Issara/Vilailak Pakkawat.

Pada Canada Open 2013, terjadi all Thailand final di sektor ganda putra. Awalnya pertandingan itu berjalan lancar.

Namun, jelang laga berakhir tiba-tiba saja Issara memukul Jongjit. Perkelahian pun tak terhindarkan dan bahkan sulit untuk dilerai.

Usut punya usut, Jongjit yang memulai perkelahian itu dengan mengejek Issara. Entah apa yang dikatakan Jongjit hingga membuat Issara hilang akal sampai memukul rekan senegaranya tersebut.

Pada akhirnya wasit pun mengeluarkan kartu hitam untuk kedua belah pihak. Alhasil, kedua pasangan ganda putra tersebut didiskualifikasi dari Canada Open 2013.

Menurut laporan dari media Thailand, Siam Sports, Sabtu (20/1/2024), perkelahian memang berawal dari perkataan dan tindakan provakasi yang dilancarkan Jongjit kepada Issara. Lalu saling ejekan tercipta hingga Issara pun yang pertama memukul Jongjit.

Pada akhirnya Federasi Bulu Tangkis Thailand (BAT) menghukum Issara dan Jongjit. Hanya saja, hukuman yang diterima Issara lebih berat ketimbang Issara.