Kisah Abdul Muntaqim, Pebulutangkis Calon Sultan Brunei Darussalam yang Berkibar di Usia Muda

Abdul Muntaqim diketahui pernah meyabet beberapa gelar bulu tangkis di usia muda (Foto: Instagram/PrinceAbdulMuntaqim)

KISAH Abdul Muntaqim, pebulu tangkis muda calon sultan Brunei menarik untuk di bahas. Karier Abdul Muntaqim sendiri cukup baik di usia muda.

Abdul Muntaqim ibni Al-Muhtadee Billah pada 17 Maret 2007. Dia merupakan putra sulung dari Putri Sarah dan Al Muhtadee Billah yang merupakan pewaris Sultan Brunei Hassanal Bolkiah.

Sebagai cucu dari Raja Brunei, Abdul Muntaqim di usianya memang sangat mencintai olahraga, termasuk bulutangkis. Prestasi Abdul Muntaqim di usia muda pun terbilang cukup baik.

Dia tercatat keluar sebagai semifinalis Kejuaraan Bulutangkis Brunei Open 2018 lalu. Abdul Muntaqin harus puas meraih juara tiga bersama usai dikalahkan Dessen Chung Min Ting.

Kemudian sumber yang lain juga menyebut Abdul Muntaqim tercatat menjadi runner up Aewon Open 2021. Pada ajang tersebut, dia berpasangan dengan Dessen Chung untuk kategori Ganda Putra U-14.