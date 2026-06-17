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HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Menangi F1 GP Barcelona-Catalunya 2026, Lando Norris: Ferrari Bisa Permalukan Kami

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |00:15 WIB
Lewis Hamilton Menangi F1 GP Barcelona-Catalunya 2026, Lando Norris: Ferrari Bisa Permalukan Kami
Kemenangan Lewis Hamilton di F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 jadi pertanda sebetulnya Ferrari bisa permalukan semua lawan (Foto: Ferrari)
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MONTMELO – Lando Norris tidak terkejut dengan kemenangan Lewis Hamilton di F1 GP Barcelona-Catalunya 2026. Malah menurutnya, Scuderia Ferrari bisa mempermalukan lawan-lawannya di segala trek.

Saksikan F1 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Kemenangan Perdana

Lewis Hamilton melaju di F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 (Foto: Scuderia Ferrari)
Lewis Hamilton melaju di F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 (Foto: Scuderia Ferrari)

Hamilton sukses meraih kemenangan perdananya di F1 2026. Ia berhasil mengeksekusi strategi jitu dari Ferrari sepanjang 66 balapan di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Minggu 14 Juni 2026.

Itu juga kemenangan pertama Hamilton sejak memperkuat Ferrari pada 2025. The Prancing Horse pun mengakhiri paceklik podium teratas yang terakhir kali dicatatkan pada 2024 oleh Carlos Sainz Jr.

2. Permalukan Semua Tim

Kemenangan Hamilton bak oase bagi Ferrari. Apalagi, pria berpaspor Inggris itu berhasil memutus dominasi Mercedes AMG Petronas yang merebut delapan kemenangan dari sembilan seri awal.

Bagi Norris, kemenangan itu tidaklah mengherankan. Sang juara dunia bertahan malah beranggapan, Ferrari sebetulnya bisa mempermalukan semua tim di F1 2026 karena memiliki keunggulan sasis.

 

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