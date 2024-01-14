Prestasi Lisa Rumbewas Lifter Legenda Indonesia yang Meninggal Dunia pada Minggu 14 Januari 2024: Sabet 3 Medali Olimpiade

Berikut prestasi Lisa Rumbewas yakni merebut 3 medali Olimpiade. (Foto: NOC Indonesia)

PRESTASI Lisa Rumbewas, lifter legenda Indonesia yang meninggal dunia pada Minggu (14/1/2024) pagi WIB akan diulas Okezone. Kabar duka mengiringi dunia olahraga Tanah Air pagi ini.

Raema Lisa Rumbewas atau biasa disapa Lisa Rumbewas mengembuskan napas terakhirnya pagi ini. Kabar ini disampaikan Binpres angkat besi.

"Telah berpulang dengan Tenang teman seperjuangan, Olympian Angkat Besi Lisa Raema Rumbewas OLY. Dini hari 14 Januari 2024 di RS. Japayapura Papua. Semoga almarhumah diterima di sisinya. Aamiin,” tulis pesan WhatsApp yang diterima Okezone.com.

Semasa aktif sebagai lifter, Lisa Rumbewas merupakan salah satu atlet paling berprestasi yang dimiliiki Indonesia. Di level regional, Lisa Rumbewas pernah meraih medali emas SEA Games 2009.

Sementara di level Asia, ia merebut medali perunggu di Asian Games 2002. Prestasi paling mentereng dicapai Lisa Rumbewas di Olimpiade.

Ia tercatat sebagai atlet pertama Indonesia yang meraih medali di tiga olimpiade berbeda. Lisa Rumbewas meraih medali perak di Olimpiade Sydney 2000 (kelas 48 kg).