HOME SPORTS F1 & A1

Tatap F1 2024, Carlos Sainz Jr Tegaskan Duetnya dengan Charles Leclerc Sangat Bagus

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |00:05 WIB
Tatap F1 2024, Carlos Sainz Jr Tegaskan Duetnya dengan Charles Leclerc Sangat Bagus
Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr kala membela Scuderia Ferrari. (Foto: Scuderia Ferrari)
A
A
A

MADRID – Pembalap Scuderia Ferrari, Carlos Sainz Jr, tegaskan duetnya dengan Charles Leclerc sangat bagus. Tak ayal, dia optimistis menatap F1 2024.

Penyebab Sainz merasa duetnya dengan Leclerc adalah yang terbaik lantaran mereka bisa mengerti situasi ketika bersaing satu sama lain. Alhasil, keduanya selalu tahu kapan harus menggigit dan kapan harus menahan diri dalam balapan.

Carlos Sainz Jr

Leclerc dan Sainz sendiri sudah berduet di Ferrari sejak musim 2021. Mereka telah membentuk tim yang tangguh dan bahkan sering kali dianggap sebagai salah satu pasangan pembalap terkuat di F1 saat ini.

Pada F1 2022, Leclerc jauh mengungguli Sainz di klasemen akhir. Namun, pada musim 2023, Sainz berhasil bangkit.

Meski masih kalah sedikit dari segi peringkat dan total podium, Sainz mampu mempersembahkan satu-satunya kemenangan Tim Kuda Jingkrak -julukan Ferrari- pada musim lalu. Kemenangan itu didapat di F1 GP Singapura.

Ferrari jelas mengincar kesuksesan yang telah lama mereka impikan di F1 2024. Sainz pun memiliki ambisi yang sama. Dia pun menilai dirinya dan Leclerc merupakan pasangan yang sangat mumpuni untuk bersaing di papan atas.

“Dalam setiap balapan, jarak kami hanya sepersepuluh (0,1). Charles Leclerc dan saya selalu bersama,” kata Sainz, dilansir dari GPFans, Rabu (3/1/2024).

“Kemampuan yang dia miliki dalam satu putaran, kemampuan yang dia miliki dalam balapan untuk bangkit dan mendapatkan posisi di awal membuat kami menjadi pasangan yang sangat bagus. Kami merupakan pasangan yang sangat apik,” tambahnya.

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
